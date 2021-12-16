Türkçe dil desteği geldi

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Video temelli tümleşik iletişim platformu Zoom Video Communications, 30 Kasım tarihinden itibaren Türkçe dil desteği sunmaya başladığını duyurdu. Zoom, son olarak eklediği Türkçe dil desteği ile Türk kullanıcılar için platform deneyimini geliştirme konusunda önemli bir adım atmış oldu.

Türkçe; Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, İspanyolca ve Vietnamca ile platformun desteklediği 13’üncü dil oldu. Bununla birlikte Zoom, Türkçe dil desteğini yardım merkezi ve web sitesine de ekledi.

TÜRKİYE EN HIZLI BÜYÜYEN 5 ÜLKEDEN BİRİ OLDU

Zoom Video Communications EMEA Kıdemli Müdürü Emrah Aydın, şunları söyledi:

“Türkiye’deki kullanıcıların uzun zamandır Zoom’a gösterdiği ilgiden son derece memnunuz. Özellikle pandemi etkisi ile hem bireysel hem de kurumsal tarafta Türk kullanıcılarımızın sayısı ciddi bir şekilde arttı. Bu dönemde Türkiye, kullanıcı bazında dünyada en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri oldu. Zoom’a ve sunduğumuz yeni özelliklere Türk kullanıcıların 2021 yılında da hem bireysel hem de kurumsal alanda ilgisi artarak devam ediyor. Platformumuza eklediğimiz Türkçe dil desteğinin, Türk kullanıcıların Zoom deneyimini daha konforlu hale getireceğini düşünüyoruz.”

Zoom, geçen ay gerçekleştirdiği Zoomtopia 2021 etkinliğinde günümüzün dinamik çalışma ortamları için planladığı, etkileşim ve iş birliğinin geleceğini belirleyecek yeniliklerini duyurmuştu. Bu yılki etkinlikte üzerinde durulan konulardan biri de dil temelli olan iletişim boşluklarını ortadan kaldırmanın getireceği fırsatlar idi. Türkçe dil desteğinin bu bağlamda Zoom’un global kullanıcı topluluğu için daha da erişilebilir bir hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.