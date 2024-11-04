Zoom hesabı, mobil cihazların yanı sıra masaüstü üzerinden de kullanılabilir. Bu hesaba sahip olan kişiler, diğerleriyle sohbet edip toplantılara katılabilir. Zoom hesabı sahipleri, web seminerlerine katılarak çeşitli işlerine sanal ortam üzerinden yapabilirler. Bu da Zoom uygulamasının son dönemlerde iyice popüler olmasını sağlamıştır. İş toplantılarının yanı sıra online dersler de zoom uygulamasının kullanıldığı alanlardır. Ancak yine de bazı kullanıcılar, zoom hesabını kalıcı olarak kapatma yöntemlerini araştırır.

REKLAM advertisement1 ZOOM HESABINI KALICI OLARAK KAPATMA Zoom hesabını kalıcı olarak kapatma için birçok adım mevcuttur. Hesabınız şirketinizle ya da arkadaşınızla birlikte ortak şekilde durduğunuz bir hesap olabilir. Bazı nedenlerle hesabınızı kullanmak istemiyor veya kullandığınız eski hesabı kapatmayı düşünüyor olabilirsiniz. Hesabınızı kapatmak için şu adımları takip edebilirsiniz; REKLAM ● İlk olarak Zoom web portalına giriş yapabilirsiniz. ● Telefondan giriş yapıyorsanız buradan uygulamayı bulabilirsiniz.

● Giriş yaptıktan sonra bu kısımda “Gezinti menüsü” gözünüze çarpar. Bu kısımdan “Hesap Yönetimi” yazan bölüme girebilirsiniz. ● Sonrasında “Hesap Profili” kısmına gidin. ● Bu adımda “Hesabımı Sonlandır” seçeneğini tıklayın. ● Karşınıza, Zoom hesabınızı kapatabilmeniz için bir onay kısmı gelir. ● Bu kısımda onay verin ve “Evet” yazısına tıklayın. Yukarıdaki adımları takip ettikten sonra hesabınızın kapatıldığını görebilirsiniz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra ana sayfaya yönlendirilirsiniz. Böylece hesabınızın kapatıldığı bilgisi size gelmiş olur.

ZOOM TOPLANTISI NASIL KAPATILIR? Hesabı kalıcı olarak kapatmanın yanı sıra “Zoom toplantısı nasıl kapatılır?” sorusu da merak edilenler arasındadır. Zoom uygulamasında bir toplantıdaysanız veya bunu sonlandırmak istiyorsanız “En Meeting for All” seçeneğine geçiş yapabilirsiniz. Bu seçeneğe basmanız ile birlikte oturum kapatmayı sağlamış olursunuz. Şayet toplantı bitmeden hesabınızı kapatmayı istiyorsanız bunun için “Leave Meeting” kısmını kullanmanız gerekir.

REKLAM ÜCRETSİZ ZOOM HESABI NASIL SİLİNİR ve SİLİNİNCE NE OLUR? Peki ücretsiz zoom hesabı nasıl silinir? Bazı kullanıcılar, zoom uygulamasının ücretli versiyonlarını kullanır. Ücretsiz zoom hesabı kullananların takip etmesi gereken adımlardan “Zoom Hesabını Kalıcı Olarak Kapatma” başlığında söz etmiştir. Ücretsiz zoom hesabınızı kalıcı olarak kapatmadan önce iyi düşünmeniz gerekir. Çünkü hesabınızı kapatınca şunlar olur; ● Yeniden açmadığınız sürece bir önceki hesabınıza ait bilgilere erişemezsiniz.

● Hesabınızı sildiğinizde yeniden aynı hesaba ulaşım sağlayamazsınız. ● Eski Zoom hesabınızda katılmış olduğunuz grupları da kaybedersiniz. ● Adınız ve hesabınıza bağlı mail hesapları da görünmemeye başlar. ZOOM HESAP DEĞİŞTİRME Zoom hesap değiştirme uygulamasının nasıl yapıldığını da merak edenler vardır. Bu uygulamada farklı bir zoom hesabına geçiş yapmak isteyen kişilerin yalnızca hesabının oturumunu kapatması yeterli olur. Sonrasında ise ana sayfaya geçerek farklı bir hesaba giriş yapmak yeterlidir. Bunların yanı sıra Zoom hesap değiştirme için diğer durumlarda “Hesap Yönetimi” sekmesine geçilerek aşağıdaki adımlar uygulanabilir;

REKLAM ● “Hesap Profili” başlığına geçerek “Sahibi Değiştir” kısmına tıklanır. ● Buradan sonra hesabın yeni sahibi olacak kişi için “e- posta adresi” girilmelidir. ● Hesap sahibine ait e- posta adresi, mevcut kutuya yazılır. ● Ardından “Değiştir” butonuna tıklanır. ZOOM’DA OTURUM KAPATMA Zoom'da oturum kapatma için bir görüşmeye katıldıktan sonra ilgili uygulamalar yapılabilir. Bu noktada Zoom hesabınıza giriş yaparak işleme başlayabilirsiniz. Sonrasında “Bu profilden çıkış yapma” kısmına geçin. Zoom ana sayfasına girdikten sonra “Sign in” kısmına geçerek profillerinize geçiş yapabilirsiniz. Sonrasında bu hesabın oturumunu kapatmak adına “Profil” simgesine girin ve alt kısımdaki “Sign out” bölümünden kapatma işlemini gerçekleştirin.

ZOOM ÜYELİK İPTALİ Zoom üyelik iptali ile güncelleme bilgileri ve e- posta bildirimlerinin de gitmesini istiyorsanız şu adımları takip edebilirsiniz; ● Zoom hesabınıza giriş yapın. ● Sonrasında “Hesap Yönetimi” kısmına geçiş yapın. ● Bu kısımdan “Faturalandırma” seçeneğine gidin. ● Ardından “Geçerli Planlar” bölümünü bulun ve bu kısımdan mevcut olan planınızı çıkartın. ● İptal edilmesini istediğiniz planları seçin.

● Böylece aboneliğinizin otomatik şekilde yenilenmesini de önlersiniz. ● Talebinizi onaylayarak çıkış yapabilirsiniz.

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