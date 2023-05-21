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Zonguldak’ta cinsel istismara uğrayan çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Giriş: 21.05.2023 - 13:38 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak’ta cinsel istismara uğrayan çocuk hayatını kaybetti
AA

İstasyon Mahallesi'nde annesi M.Ö. markete gittiği sırada F.S. (25) tarafından cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki N.Ö, kaldırıldığı Zonguldak Bülent Ecevit Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada çıkarıldığı mahkemece tutuklanan F.S'nin ifadesinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

İstasyon Mahallesi'nde 18 Mayıs’ta, daha önceden tanıştığı M.Ö'nün evine giden F.S, kadın 8 yaşındaki kızıyla markete gittiği sırada 2 yaşındaki kızı N.Ö'ye cinsel istismarda bulunmuş, hastaneye kaldırılan çocuğun doktor kontrolünde cinsel saldırıya uğradığı tespit edilmişti.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli F.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

8 yaşındaki kız çocuğu devlet tarafından koruma altına alınmıştı.

Öte yandan gözaltına alınan anne M.Ö. ile olayla bağlantısı olduğu öne sürülen M.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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