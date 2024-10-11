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        Haberler Gündem Güncel Zonguldak'ta tepki çeken olay: "İnsanlıktan nasibini almamış kişiler" | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta tepki çeken olay: "İnsanlıktan nasibini almamış kişiler"

        Zonguldak'ta "Atatürk'e çiçek veren kız" heykelinin çiçekleri kırıldı. Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülürken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:27
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          Zonguldak'a 26 Ağustos 1931 yılında gelen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılayan o tarihte 5 yaşında olan Ayten Alper'in (98) Liman Caddesi'ndeki iskele alanına heykeli dikildi.

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          "Atatürk'e çiçek veren kız" adı verilen heykelin elindeki çiçeklerin kırıldığı görüldü.

        • 3

          Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülürken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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          Fatma Yanık, "Buraya her zaman gelip giderken mutlaka bakardım. Çevreye zarar veriyorlar" dedi.

        • 5

          Birsen Gürsoy da "Heykele kadar koparıyorlarsa, insanlıktan nasibini almamış kişilerdir. Cumhuriyeti ülkeyi kazandıran Atatürk'e çiçek veren kıza bunu yapıyorlarsa, elleri kırılsın" diye konuştu.

        • 6

          Rahmiye Kırcı da "Yazıklar olsun, yapanın elleri kırılsın" dedi.

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