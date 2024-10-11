Zonguldak'ta tepki çeken olay: "İnsanlıktan nasibini almamış kişiler"
Zonguldak'ta "Atatürk'e çiçek veren kız" heykelinin çiçekleri kırıldı. Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülürken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Zonguldak'a 26 Ağustos 1931 yılında gelen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü "Hoş geldin Gazi babam" diyerek çiçekle karşılayan o tarihte 5 yaşında olan Ayten Alper'in (98) Liman Caddesi'ndeki iskele alanına heykeli dikildi.
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"Atatürk'e çiçek veren kız" adı verilen heykelin elindeki çiçeklerin kırıldığı görüldü.
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Daha önce de birçok kez zarar verilen heykele saldırı yapıldığı düşünülürken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
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Fatma Yanık, "Buraya her zaman gelip giderken mutlaka bakardım. Çevreye zarar veriyorlar" dedi.
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Birsen Gürsoy da "Heykele kadar koparıyorlarsa, insanlıktan nasibini almamış kişilerdir. Cumhuriyeti ülkeyi kazandıran Atatürk'e çiçek veren kıza bunu yapıyorlarsa, elleri kırılsın" diye konuştu.
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Rahmiye Kırcı da "Yazıklar olsun, yapanın elleri kırılsın" dedi.
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