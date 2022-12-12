Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı

AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç, T.A. ve Y.S.C yaralandı.

Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekiplerince firari iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.