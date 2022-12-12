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Zonguldak'ta iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Zonguldak Devrek'te husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda taraflardan 2 kişi ile yoldan tesadüfen geçen 3 kişi yaralandı

Giriş: 12.12.2022 - 00:51 | Güncelleme: ABONE OL
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
Zonguldak'ta silahlı kavga: 5 yaralı
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AA

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan silahlı kavgada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.F. ve A.F. kardeşler, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen C.G. ve E.G. ile Cumhuriyet Alanı'nda karşılaştı.

İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. AA'nın haberine göre; olayda C.G. ve E.G. ile yoldan geçen Ö.Ç, T.A. ve Y.S.C yaralandı.

Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Polis ekiplerince firari iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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