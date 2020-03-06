06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde faaliyet gösteren firmanın ürettiği antibakteriyel tulumlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden İtalya, Rusya, İran ve Çin'e satılıyor.
Karapınar beldesinde yaklaşık 4 ay önce tekstil fabrikası kuran Gökhan Gözbaşı (50),AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 hafta önce antibakteriyel tulum üretimine başladıklarını ve yurt dışından yoğun sipariş aldıklarını söyledi.
Çin'in Vuhan kentinden ortaya çıkan Kovid-19 salgınına işaret eden Gözbaşı, "Bu salgının ülkeye geleceğini de düşünerek şu geçirdiğimiz zor günlerde bir altyapı oluşturmak, olur da böyle bir olay olursa en azından altyapısı olan atölyelerden biri olmak istiyoruz. Para ikinci planda. Bugüne kadar 300 bin civarında üretim yaptık, yapmaya devam ediyoruz." dedi.Gözbaşı, ürünlerinin İtalya, Rusya, Çin ve İran'a gönderildiğini belirterek şunları kaydetti:
"Beraber hareket ettiğimiz ihracatçı firmalar var. İtalya, Rusya, Çin ve İran'dan ciddi talep alıyor ve mal göndermeye çalışıyoruz. Siparişler günden güne astronomik rakamlara geliyor. Bunlarla baş etme imkanımız yok. Talepleri karşılamaya çalışıyoruz ama önceliğimiz ülkemiz. Bu işe 40 kişiyle başladık şu anda 80-90 kişiye ulaşmak üzereyiz. Bu sayıyı gelen makinelerimizle 100'ün üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum. Gerekirse çift vardiyaya gireceğiz. Yaklaşık 4 aydır bu beldedeyiz. Burada kalıcı olmak istiyoruz. Bunun için de mücadelemize devam ediyoruz."
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