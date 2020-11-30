Zonguldak'ta karantina ihlali yapan kadın bankadan para çekmek isterken yakalandı

Alınan bilgiye göre, Zülfiye B. (62) maaşını çekmek ve banka işlemleri için kent merkezindeki banka şubesine geldi.

Zülfiye B'ye banka girişinde güvenlik görevlilerince, Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulaması yapıldı.

Kadının karantinada olması gerektiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Zülfiye B, gözlem altında tutulmak üzere yurda götürüldü.