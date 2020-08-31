AA

Zonguldak Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun, il genelinde Kovid-19 salgınını önleme amacıyla birtakım tedbirler aldığı bildirildi.

Bu kapsamda, düğün salonu, kır düğün salonu ve sokak, cadde gibi herhangi bir yerde yapılan düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gibi etkinliklerin 11.00 - 23.00 saatleri arasında belirlenecek olan saat aralığında başlangıç ve bitiş sürelerinin 2 saati geçmeyecek şekilde yapılmasına karar verildi.

Düğün saatinin önceden kolluk birimlerine bildirilmesine, iki düğün arasında temizlik, dezenfeksiyon ve diğer hazırlıklar gibi işlemlerin yapılabilmesi için 3 saatten az süre bırakılmamasının vurgulandığı açıklamada, "Düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gibi etkinlikler için salonların kapalı alanlar yerine açık alanlarının tercih edilmesine, kapalı alanlarda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun ilgili kurallarına titizlikle uyulmasına, tüm kapalı ve açık mekanlardaki nişan, düğün, kına, sünnet düğünü gibi merasimlerde kapalı su hariç tüm yiyecek, içecek ikramlarının 1 Eylül tarihinden itibaren yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca bu organizasyonlara katılacak bazı yaş gruplarıyla ilgili de şu kararlar alındı:

"Düğün, nişan, kına, sünnet düğünü gibi merasimlere risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yanı sıra 15 yaş ve altındaki bireylerin katılmamasının tavsiye edilmesine, düğün salonlarında sandalye, koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans, oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına, düğün konvoyları yapılacaksa en fazla 10 araçla ve araç içerisinde sosyal mesafe kuralına uygun kişi sayısıyla yapılmasına, araçlara binme ve araçlardan inme esnasında kalabalık oluşturulmamasına karar verilmiştir."

Çay ocaklarında 1 sehpada karşılıklı en fazla 2 tabureye, lokanta, restoran ve kafelerde 1 masada karşılıklı en fazla 2 sandalyeye müsaade edilmesine karar verildiği vurgulanan açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde gerekli idari para cezası ile adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.