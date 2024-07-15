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        Haberler Gündem 3. Sayfa Zonguldak'ta denizde kaybolmuştu, cansız bedenine ulaşıldı | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta denizde kaybolmuştu, cansız bedenine ulaşıldı

        Zonguldak'ta arkadaşlarıyla gittiği denizde kaybolan 37 yaşındaki Erdal A'nın cansız bedenine, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2024 - 01:30 Güncelleme: 15.07.2024 - 01:30
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        Denizde kaybolmuştu, cansız bedenine ulaşıldı
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        Zonguldak'ta denizde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Yeşilmahalle Uzunkum Plajı’nda arkadaşlarıyla denize giren Erdal A. (37), bir süre sonra suda kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Dalgıçlar su altında arama çalışması başlatırken, Sahil Güvenlik botu su yüzeyinde tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Polis ekipleri de karada arama çalışması yaptı.

        Erdal A'nın kaybolduğu haberini alarak bölgeye gelen yakınlarından bazıları ise gözyaşı döktü. AA'nın haberine göre; ekiplerin çalışması sonucunda ulaşılan Erdal A'nın cansız bedeni, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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