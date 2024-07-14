Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Lamine Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı! - Futbol Haberleri

        Lamine Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!

        İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 22:29 Güncelleme: 14.07.2024 - 22:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attı.

        • 2

          Genç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.

        • 3

          İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.

        • 4

          Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile toplam 13 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

        • 5
        • 6
        • 7
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Kağıt fabrikasındaki yangın 12 Temmuz'dan beri söndürülemedi
        Finalde heyecan sürüyor!
        Finalde heyecan sürüyor!
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Turan Ailesi tatilde
        Turan Ailesi tatilde
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
        Gün boyu deniz keyfi
        Gün boyu deniz keyfi
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        29 gün sonra halk içinde
        29 gün sonra halk içinde
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa