Lamine Yamal tarihe geçti: Pele'yi geride bıraktı!
İspanya'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Pele'yi geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu oldu.
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EURO 2024 finalinde İngiltere karşısında İspanya formasıyla sahaya çıkan Lamine Yamal, bir rekora daha imza attı.
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Genç yıldız, 1958 Dünya Kupası finalinde Pele'yi (17 yıl, 249 gün) geride bırakarak, uluslararası bir turnuva finalinde oynayan en genç futbolcu (17 yıl 1 gün) oldu.
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İspanya formasıyla EURO 2024'te 6 resmi maça çıkan Yamal, bu mücadelelerde 3 asist yapıp, 1 gollük katkı sağladı.
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Lamine Yamal, İspanya Milli Takımı ile toplam 13 maça çıktı. Yıldız futbolcu söz konusu müsabakalarda 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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