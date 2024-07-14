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        Haberler Gündem 3. Sayfa Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu | Son dakika haberleri

        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu

        Ankara'da bir kişi çıkan tartışmanın ardından dayısını ve kardeşini vurdu, ardından da kendi başına ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine koştuğunu belirten esnaf Mehmet Ali Akar, "Olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna." dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.07.2024 - 20:31 Güncelleme: 14.07.2024 - 20:49
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        Önce dayısını ve kardeşini sonra kendini vurdu
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        Ankara’da Bekir Ş. (35), otomobilin içerisinde tartıştığı kardeşi Uğur Ş. (32) ve dayısı Murat K.’yı (51) tabancayla başından vurduktan sonra kendi başına ateş etti. Ağır yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı.

        Olay, saat 15.00 civarında Ekin Mahallesi 1604. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Bekir Ş., ailesi ile birlikte yaşadığı evden kardeşi Uğur Ş. ve dayısı Murat K. ile çıkarak aynı otomobile bindi.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Araç hareket ettikten kısa süre sonra yaşanan tartışmanın ardından otomobilden inen Bekir Ş, yanında bulundurduğu tabanca ile araçta bulunan kardeşi Uğur Ş. ile dayısı Murat K.'yı başından vurdu. Ardından silahı kendi başına dayayan Bekir Ş., ateş ederek kanlar içerisinde yere yığıldı.

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        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde başlarından vurulan 3 kişinin yaralı olduğu belirlendi. İlk müdahalenin ardından 3 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedaviye alınan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        "SAKİN YAŞANTILARI OLAN İNSANLAR"

        Silah sesleri üzerine olay yerine koştuğunu belirten esnaf Mehmet Ali Akar, “Olaydan sonra geldiğimde şaşırdım. Çünkü mahallenin çok sakin, çok nezih insanları ve hala inanmıyorum böyle bir şey olduğuna. Vurulan kişiyi tanıyorum; kendi halinde, kavgasını, gürültüsünü, davasını duymadığım bir adam, son derece merhametli bir insan. Herkese yardım eden bir çocuk. Yani anlamış değilim. Hiçbir şeylerine şahit olmadım, kavgasız, gürültüsüz, sakin bir yaşantıları olan insanlar. Kişinin cana yakınlığı, samimiyeti, insanlara yardımı son derece değerli insanlardı ve bu olayın nasıl gerçekleştiğine inanmış değilim. Üzgünüm” diye konuştu.

        OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

        Bu arada olay anı ve sonrasında vatandaşların olay yerine koşuşturmaları bir apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, hareket ettikten birkaç metre sonra otomobilden inen Bekir Ş.’nin ateş ettiği ve ardından kendisini vurduğu ve silah sesleri üzerine vatandaşların olay yerine geldikleri görüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma devam ediyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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