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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İspanya'dan rekorlarla gelen şampiyonluk! - Futbol Haberleri

        İspanya'dan rekorlarla gelen şampiyonluk!

        Euro 2024 finalinde İspanya ile İngiltere karşı karşıya geldi. İngiltere'yi 2-1'lik skorla mağlup eden İspanya, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. Şampiyonluğa ulaşan İspanya turnuvada çıktığı tüm maçları kazandı. İspanyollar ayrıca gol rekorunu da kırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 00:36 Güncelleme: 15.07.2024 - 00:36
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        • 1

          EURO 2024 finalinde İngiltere'yi mağlup eden İspanya, 17. kez düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda 4. kez kupayı kazandı.

        • 2

          Bu turnuva öncesinde Almanya ile birlikte 3'er şampiyonluğu bulunan ve en fazla mutlu sona ulaşan 2 takımdan biri olan İspanya, 4. kez şampiyon olarak Avrupa Şampiyonası'nı en fazla kazanan takım ünvanını elde etti.

        • 3

          İspanyollar, 5. kez mücadele ettiği finalde 4. kez kupaya uzandı. İspanya, 1964, 2008 ve 2012'de de şampiyonluğa ulaşırken, 1984'te ise ikinci oldu.

        • 4

          HİÇ MAÇ KAYBETMEDİLER

          İspanya bu galibiyetin ardından Euro 2024 boyunca çıktığı 7 maçı da kazanmış oldu.

        • 5

          Grup aşamasında Hırvatistan'ı 3-0, İtalya'yı ise 1-0 ile geçen İspanya, Arnavutluk'u ise yine 1-0'lık skorla mağlup etti.

        • 6

          EV SAHİBİNİ ELEDİLER

          Son 16 turu mücadelesinde Gürcistan'ı 4-1'lik skorla geçen Matadorlar, çeyrek finalde ise ev sahibi Almanya'yı 2-1 mağlup ederek yarı finalin yolunu tuttu.

        • 7

          Turnuvanın en büyük favorilerinden Fransa'yı 2-1'lik skorla geçmeyi başaran İspanyollar, finalde ise İngiltere'yi 2-1 mağlup etti.

        • 8

          GOL REKORU KIRDILAR

          EURO 2024'te şampiyonluğa ulaşan İspanya 7 maçta toplam 15 gol attı ve turnuva rekoru kırdı.

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