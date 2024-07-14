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        Haberler Dünya Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama | Dış Haberler

        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama

        ABD Başkanı Biden, saldırıya uğrayan ABD Başkan adayı Donald Trump hakkında açıklamalarda bulundu. Trump için dua ettiğini söyleyen Biden, "Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz." dedi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 14.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 14.07.2024 - 21:38
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        Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama
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        ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası bir kez daha kameralar karşısına geçti.

        Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

        Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Birlik en önemli önceliğimiz. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve ben acil durum odasındaydık. FBI soruşturması erken aşamalarda. Saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedik. Herkesten şunu rica ediyorum lütfen tahminde bulunmayın. FBI şu an çalışıyor. Soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bağımsız bir inceleme gerçekleştirdi ulusal güvenlik. Son olarak da bununla ilgili Oval Ofis'te daha çok görüşmeler gerçekleştireceğim. Ulus olarak daha çok bir araya gelmeliyiz.

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