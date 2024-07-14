Trump'a saldırı sonrası Biden'dan yeni açıklama

REKLAM advertisement1

ABD Başkanı Joe Biden, Donald Trump'a gerçekleştirilen suikast girişimi sonrası bir kez daha kameralar karşısına geçti.

Biden'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Jill ve ben dualar ettik ailesi ve Donald için. Aynı zamanda hayatını kaybeden mağdurun ailesine de başsağlığı diliyoruz. Ateş açıldıktan sonra hayatını kaybetti. Birlik en önemli önceliğimiz. Başkan yardımcısı Kamala Harris ve ben acil durum odasındaydık. FBI soruşturması erken aşamalarda. Saldırganın motivasyonunu hala öğrenemedik. Herkesten şunu rica ediyorum lütfen tahminde bulunmayın. FBI şu an çalışıyor. Soruşturmanın hızlı ve kapsamlı olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bağımsız bir inceleme gerçekleştirdi ulusal güvenlik. Son olarak da bununla ilgili Oval Ofis'te daha çok görüşmeler gerçekleştireceğim. Ulus olarak daha çok bir araya gelmeliyiz.