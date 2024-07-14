Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra halk içinde - Magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra halk içinde

        Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra yeniden halk içine karıştı. Prenses, Wimbledon Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki maçın sonunda kupayı sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 14.07.2024 - 19:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        29 gün sonra halk içinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gördüğü kanser tedavisi nedeniyle halk içine çok nadiren karışan Prenses Kate Middleton, en son 15 Haziran'da askeri geçit töreni Trooping the Colour'a katılmıştı.

        Wimbledon Tenis Turnuvası'nın ev sahipliği yapan All England Kulübü ile Kroket Kulübü'nün patronu ünvanını elinde bulunduran Prenses Kate Middleton, 29 gün sonra Wimbledon Tenis Turnuvası'nın Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki tek erkekler final maçında halka karıştı.

        Prenses Kate Middleton; Sırp Novak Djokoviç - İspanyol Carlos Alcaraz arasındaki maçta kupayı sundu. Maçı; Alcaraz, 3 - 0 kazandı.

        Bu yıl, ikinci kez bir organizasyona katılan Prenses Kate Middleton; kupa merasiminde top toplayıcı çocuklarla bir süre sohbet etti.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Prenses Kate Middleton
        #Novak Djokoviç
        #Carlos Alcaraz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu! Tüm zamanların rekoru
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        Suriye ile normalleşme süreci açıklaması
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        "Barış Alper Yılmaz satılık değil"
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        İzmir'deki elektrik akımı faciası: Bilirkişi ön raporunda ihmaller zinciri
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Silivri'de otluk alanda yangın! Evlere de sıçradı
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Âşıklar Wimbledon finalinde
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Trump'ın o fotoğrafı tişörtlere basıldı
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Serie A'nın 3 gol kralı Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suikast girişimini şiddetle kınıyorum
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Saldırgan Trump'a nasıl bu kadar yaklaştı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        Trump'a mitinginde suikast girişimi! Neler yaşandı?
        "Kara Duvar"da son durum!
        "Kara Duvar"da son durum!
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Dünya tarihinde liderlere yönelik suikastlar
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Bir kabak ve iki şehrin hikâyesi
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        Günde üç öğün yemek sağlıklı mı?
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        'Güldürmeye devam edeceğiz'
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Ailelerin korkulu rüyası: Ateşli havale beyinde hasar bırakır mı?
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Trajik sonla biten 7 aşk hikayesi!
        Habertürk Anasayfa