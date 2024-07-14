Kazı çalışmasında göçük: 3 ölü
Aydın'da içme suyu hattı kazı çalışmasındaki göçükte 3 kişi yaşamını yitirdi
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde içme suyu isale hattı kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 3 kişi hayatını kaybetti.
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Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'de içme suyu isale hattı için kazı çalışması yapılırken göçük meydana geldi.
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Haber verilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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- 44 İŞÇİDEN BİRİ KURTARILDI
Toprak altında kalan 4 işçiden 1'i kurtarıldı, 3'ü yaşamını yitirdi.
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Aydın Valisi Yakup Canbolat, "DSİ içme suyu projesi çalışmasında bir göçük var. Boru patlayınca göçük oluyor. 3 vefat var, 1 kişi kurtarıldı." ifadesini kullandı.
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