Tur teknesinde yangın! 4 kişi yaralandı
Marmaris'te tur teknesinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tahliye ve söndürme çalışmalarını sürdürüyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap tur teknesinde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Tahliye ve söndürme çalışmaları devam ediyor.
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İçmeler Mahallesi Kızılbük mevkisi açıklarında "Eagles" isimli günübirlik ahşap tur teknesinde yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
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Yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
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Çevredeki teknelerin de destek verdiği çalışmayla tahliye edilenler, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı iskelesine getiriliyor.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, söndürme ve tahliye çalışmalarını sürdürüyor.
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Aksaz Deniz Üssünden de bölgeye yangın söndürme teknesi sevk edildiği öğrenildi.