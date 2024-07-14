Yasemin Özilhan'ın gün boyu deniz keyfi
Yasemin Özilhan, Bodrum'da gün boyu deniz keyfi yaptı. Özilhan, kendisi deniz keyfi yaparken kızlarına dalış dersi de aldırdı
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Tatilini Bodrum'da geçiren ünlü isimler arasında Yasemin Özilhan da bulunuyor.
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Yasemin Özilhan, Bodrum'da ikiz kızlarıyla denizin keyfini çıkardı.
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Yasemin Özilhan, plajda bir süre köpeğiyle oynadı.
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Fiziğiyle dikkat çeken Yasemin Özilhan, gün boyu denizin keyfini çıkardı.
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Yasemin Özilhan, kızlarına eğitmen eşliğinde dalış dersi aldırdı.
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Yasemin Özilhan'ın deniz keyfinden diğer fotoğraflar şöyle;
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