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        Haberler Yaşam Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına terk edilen yavruya sahip çıkıldı

        Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına terk edilen yavruya sahip çıkıldı

        Zonguldak'ta çöp konteynerinin yanına bırakılan köpek yavrusu, bir hayvansever tarafından sahiplenildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 17:23 Güncelleme: 12.02.2025 - 17:27
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        Çöpün yanına bırakmışlardı!
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        Zonguldak'ta, İnağzı Mahallesi Ziya Üzgül Sokak'a otomobiliyle gelen kişi, çöpünü attıktan sonra 'teriyer' cinsi köpek yavrusunu konteynerin yanına bırakıp uzaklaştı.

        Aracın peşinden koşan köpek, çevredeki sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayınca bir ağaca sığındı. Durumu fark eden mahalleli Zülfiye Kuku, yavruyu kurtarıp evine getirdi.

        Eşi Orhan Kuku'yla köpeği sahiplendirmeye karar veren aile, yavruyu mahallede hayvanseverliğiyle tanınan Zeynep Tirgil'e teslim ederek köpeğin yuvaya kavuşmasını sağladı.

        Bu arada Kuki ismi verilen köpeğin konteynerin yanına terk edilme anları, çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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        "SAHİBİ DE GELSE ARTIK ALAMAZ"

        Orhan Kuku, gazetecilere, eşinin, yavru köpeği zarar görmemesi için eve getirdiğini anlatarak, "Kameraları inceleyince olayı anladık. Adam çöpe bir şey atarken etrafı kontrol ediyor. Burada köpekleri de görüyor. Herhalde 'Burada sahip çıkarlar.' diye sağ kapıdan köpeği çıkarıyor. Dönüp köpeğe bakıyor, sonra arkasına bakmadan gidiyor. Hayvan sahibinin gittiğini anlayınca peşinden koşuyor. Eşim de çıkıyor, köpeği alıyor ve sahiplendiriyor" diye konuştu.

        Kuku, kabul edilemez bu durumun vicdansızlık olduğunu dile getirerek, "Eğer bakamıyorsa, bilinçli bıraktıysa gelip bana bıraksaydı. 'Ben bu köpeğe bakamıyorum, bakar mısın?' deseydi, alır bakardım. Bile bile buraya bırakması çok yanlış" dedi.

        Tirgil de sahiplendiği köpeği çok sevdiğini dile getirerek, "Biri arabayla çöp atma bahanesiyle bırakmış. Ben de aldım sahiplendim, ömür boyu bakacağım. 'Kuki' adını verdim. Sahibi de gelse artık alamaz. Yuva yaptık ona, yeri de sıcak" ifadelerini kullandı.

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        #çöp konteynerinin yanına terk edilen köpek yavrusu
        #ZONGULDAK
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