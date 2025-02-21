50 yaş üzerinde zona riski artıyor!

Yetişkinlerin yüzde 90’ının zonaya neden olan virüsü vücudunda barındırdığını belirten Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, "Yaşla birlikte azalan bağışıklığı bir fırsat bilen zona, sinir yolu boyunca şerit halinde ortaya çıkan döküntülere ve ağrıya sebep oluyor" ifadelerini kullandı.

"50 YAŞ ÜZERİ BİREYLER RİSK ALTINDA"

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Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Selçuk Özger, "Toplumda 50 yaş üzerindeki bireylerin risk grubunda olduğu ve en az 3 kişiden 1'inin yaşadığı zona hastalığı, yaşa bağlı azalan bağışıklıkla kendini gösterebiliyor" dedi.

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Hastalık hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan Türk Dermatoloji Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) ve Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği (EKMUD) tarafından yürütülen “Zona Her An Uyanabilir” kampanyası, düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna anlatıldı. Şubat ayının son haftasında gerçekleşen Zona Farkındalık Haftası’nda duyurulan kampanya, ana risk grubunda bulunan “50 yaş ve üzeri” yetişkinler başta olmak üzere tüm kamuoyunda zona hastalığıyla ilgili farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Kampanyanın yüzü olan Selçuk Yöntem, zona hastalığına dair farkındalık yaratmanın önemine vurgu yaptı. Başarılı oyuncu, topluma fayda sağlayan projelerde yer almanın önemini belirterek, bu kampanyanın daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

"BU HASTALIĞIN CİDDİYETİNİ ANLAYALIM"

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Andaç Salman, "Bu kampanyayla toplumda bilinç düzeyini artırmaya hedefliyoruz. Yaşanmadıkça veya şahit olunmadıkça göz ardı edilen bu hastalığın ciddiyetini anlayalım ve başımıza gelmeden hekimlerimize danışmayı ertelemeyelim" dedi.

Kampanya özelinde hazırlanan web sitesinin ve hastalıkla ilgili farkındalık yaratmaya yönelik iletişim materyallerinin de basın ve kamuoyuna aktarıldığı etkinlikte, Zona hastalığıyla ilgili tüm konularda en doğru adresin doktorlar olduğu, ana risk grubunda olanlar başta olmak üzere herkesin hastalıkla ilgili doktoruna danışması gerektiğinin altı çizildi.

Hastalığın belirtileri, komplikasyonları, hastaların yaşamına etkileri başta olmak üzere pek çok konuda detaylı bilgi almak isteyenler www.zonaheranuyanabilir.com web sitesini ziyaret edebiliyor.