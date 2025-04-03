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        Haberler Sağlık Zona aşısı olan yaşlıların demansa yakalanma riski yüzde 20 azalıyor | Sağlık Haberleri

        Zona aşısı olan yaşlıların demansa yakalanma riski yüzde 20 azalıyor

        ABD'de yapılan araştırmada zona aşısı olan yaşlı bireylerin demansa yakalanma riskinin, aşı olmayanlara kıyasla yüzde 20 azaldığı tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 11:34 Güncelleme: 03.04.2025 - 11:36
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        Zona aşısı yaşlıların demansa yakalanma riskini yüzde 20 azaltıyor
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        ABD'deki Stanford Üniversitesinden bilim insanları, yürüttükleri çalışma kapsamında daha önce demans teşhisi konulmamış 71 ila 88 yaş aralığındaki yaklaşık 280 bin yetişkinin sağlık kayıtlarını 7 yıl boyunca inceledi.

        İnceleme sonucu "Zostavax" adlı zona aşısını belirli aralıklarla yaptıran bireylerde aşı olmayanlara kıyasla demansa yakalanma riskinin yüzde 20 azaldığı belirlendi.

        Aşının erkeklere kıyasla kadınlarda daha etkili olduğu ortaya konuldu.

        Oxford Üniversitesinden Paul Harrison, araştırmaya ilişkin New York Times (NYT) gazetesine verdiği demeçte, "Şu anda demans hastalığının başlangıcını yavaşlatan pek bir şey olmadığı göz önüne alındığında demansa yakalanma riskini yüzde 20 düşürmeniz, halk sağlığı bakımından oldukça önemli" ifadesini kullandı.

        Zona hastalığı, suçiçeği virüsünün (varicella-zoster) yıllar sonra yeniden aktifleşmesiyle ortaya çıkan, genellikle vücudun bir bölgesinde ağrılı döküntülere neden olan viral bir enfeksiyondur.

        Araştırmanın makalesi, "Nature" dergisinde yayımlandı.

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