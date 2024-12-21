Zombi Kibariye

'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Kibariye, konuk oyuncu olarak yer aldı.

Makyajla zombiye dönüştürülen 'Kibariye'nin çekimlerde eşi Ali Küçükbalçık ile verdiği pozlar eğlenceli anlara sahne oldu.

17 Ocak 2025'de vizyona girecek filmde; 'Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.