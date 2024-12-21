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        Zombi Kibariye

        Kibariye, Kutsal Damacana 5-Zombi'de bir zombi olarak kamera karşısına geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 21.12.2024 - 12:11
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        'Kutsal Damacana', beşinci ve son filmiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Şafak Sezer'in 'Papaz Fikret' karakterini canlandırdığı efsane serinin yeni filmi 'Kutsal Damacana 5-Zombi'de Kibariye, konuk oyuncu olarak yer aldı.

        Makyajla zombiye dönüştürülen 'Kibariye'nin çekimlerde eşi Ali Küçükbalçık ile verdiği pozlar eğlenceli anlara sahne oldu.

        17 Ocak 2025'de vizyona girecek filmde; 'Fikret', 'Asım' ve 'Artin', ezeli düşmanları 'İblis'in kurduğu yeni bir oyunla mücadele edecek. Ekip bu kez İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuyla savaşacak.

        Senaryosunu; Şafak Sezer’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 5-Zombi'yi Kamil Çetin yönetti

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