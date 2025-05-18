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        Ziynet Sali, sağlık durumu hakkında bilgi verdi

        Ziynet Sali, Çeşme konserinde sahnede fenalaşarak baygınlık geçirdi. Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Sali, düşük tansiyon nedeniyle böyle bir durum yaşadığını ve iyi olduğunu belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2025 - 22:08 Güncelleme: 18.05.2025 - 22:08
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        Sağlık durumu hakkında bilgi verdi
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        Ünlü şarkıcı Ziynet Sali, İzmir'in Çeşme ilçesinde verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Ancak gece ilerledikçe sahnede beklenmedik bir olay yaşandı. Sali, performansı sırasında bir anda fenalaşarak baygınlık geçirdi.

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        Baygınlık geçirdiği anlarda ekibi hemen müdahale ederek ünlü şarkıcıyı sahneden aldı. Sali'nin sağlık durumuyla ilgili endişelenen hayranları için açıklama ise sosyal medya üzerinden geldi.

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        Sali, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Selamlar herkese. Dün gece sahnede kendimi çok kötü hissedip fenalaştım ve bir baygınlık geçirdim. Sonuç çok düşük bir tansiyondu. Sağ olsun tüm sağlık ekip arkadaşlarım gereken tüm müdahaleleri yaptılar. Yorgunluk diyelim. Ama şimdi iyiyim, dinlendim. Arayan, soran, mesaj yazan, paylaşan herkese, hepinize çok çok teşekkür etmek istiyorum. Hatta atamızın bize hediye ettiği Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak üzere bu akşam tekrar sahneye çıkacağım. Bunu da sizinle paylaşmak isterim buradan. Tekrar çok teşekkürler. Sağlıkla kalın. Güzellikle kalın. Kendinize çok dikkat edin"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #ziynet sali

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