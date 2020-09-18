Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sanatçı Ziynet Sali, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi.
Güneş gözlüğü ve maske ile kendini kamufle eden Sali, gazeteciler tarafından fark edilince "Bu halde nasıl tanıdınız?" diyerek şaşkınlığını ifade etti.
Tek başına mağazaları dolaşan 45 yaşındaki şarkıcı, basın mensuplarının "Tatil nasıl geçti?" sorusuna, "Ne tatili, zaten 7 aydır koronavirüs tatili yaşıyoruz. Kıbrıs’taydım. Babamın sağlık sorunu vardı. Çok bir tatil havasında değildik" şeklinde yanıtladı.
"ENFEKSİYON VAR"
Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ziynet Sali, şunları söyledi:
Durumu biraz daha iyi hastaneden çıktı. Buradan da söyleyeyim: Sigara sağlığa çok zararlı. 25 yılı aşkın bırakmasına rağmen gençliğinde içtiği sigaralar ciğerini çok yormuş. Astımı vardı. Çok şükür koronavirüs ile ilgili bir durumumuz yok. Enfeksiyon var maalesef.
"MÜZİK SUSMASIN"
#Müziğesesver hashtag’ıyla başlatılan etkinliğe destek veren Ziynet Sali, şu şekilde konuştu:
Umutla geleceğe bakmak istiyoruz. Üretmeye devam. Bütün müzik emekçileri çok zor durumda. Bütün meslekler aslında çok zor durumda ama müzik sektörü ve müziğin suskunluğu bir derece daha karanlık yapıyor. İnşallah düzelir. Ne gerekiyorsa hep beraber taşın altına elimizi koyalım. Göz göze şarkı söylediğimiz günler gelsin. Müzik susmasın.
"ÇOCUK DÜŞÜNÜYORUZ"
Geçtiğimiz yıl Erkan Erzurumlu ile nikah masasına oturan Ziynet Sali, evliliklerinin birinci yılını tamamladıklarını belirterek, pandemi döneminin kendilerine iyi geldiğini söyledi.
Sali, "Hızlandırılmış evlilik yaşıyoruz. Bu koronavirüs döneminde üç ay evde kalınca bayağı hızlandırılmış bir evlilik yaşıyoruz. Bizim için güzel oldu. Güzel bir düzen kuruldu. Taşlar iyice yerine oturdu. Geçen gün birinci yılımızı kutladık" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!