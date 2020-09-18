"ENFEKSİYON VAR"

Babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ziynet Sali, şunları söyledi:

Durumu biraz daha iyi hastaneden çıktı. Buradan da söyleyeyim: Sigara sağlığa çok zararlı. 25 yılı aşkın bırakmasına rağmen gençliğinde içtiği sigaralar ciğerini çok yormuş. Astımı vardı. Çok şükür koronavirüs ile ilgili bir durumumuz yok. Enfeksiyon var maalesef.