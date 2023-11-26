Ziynet Sali'den Erkan Erzurumlu açıklaması: Biz hep sevgiliyiz

"AŞKIMIZ HEP TUTKULU"

Müzisyen Erkan Erzurumlu ile 2019'da dünyaevine giren Ziynet Sali, gazetecilerin "Son dönemde gündem olan 'Evlilik aşkı öldürüyor mu? Sevgililik dönemi mi zor, yoksa evlilik dönemi mi?' tartışması var. Siz neler söylemek istersiniz bununla ilgili?" sorusuna "Biz hep sevgiliyiz. Evlilik kurumunda da sevgili gibiyiz. Aşkımız hep ateşli, hep tutkulu, hep yüksek. Bütün dünyada yapılan araştırmalarda en sağlıklı ve uzun ilişkiler birlikte eğlenen çiftlerden çıkmış. Biz de çok eğleniyoruz, çok güzel şeyler paylaşıyoruz" yanıtını verdi.