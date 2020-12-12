Ziynet Sali'den yeni albüm sürprizi

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Spotify Türkiye listelerinde en çok dinlenen üç kadın arasında yer alan Ziynet Sali’nin 'Kalbim Tatilde' isimli şarkısı, Youtube’da da 100 milyonun üzerinde dinlendi. Şarkıcının single'ı aynı zamanda tüm dijital müzik platformlarında en çok paylaşılan şarkı unvanına erişti.

Pandemi döneminde üç şarkı çıkaran Sali, 2021’de yeni albümünü çıkarmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, 2019’da da Spotify verilerine göre Meksika’da en çok dinlenen Türk sanatçı seçilerek ülkeden özel bir davet almıştı.

Şarkıcı, 25 Aralık'ta JoJo'nun ilk kez canlı olarak düzenleyeceği dijital konserilerindeki ilk performansı gösterecek.