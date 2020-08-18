Erol Evgin ile Ziynet Sali'den eğlenceli klip

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Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' albümünde Ziynet Sali ile birlikte 'Etme Eyleme' şarkısını seslendirdi.

Evgin ve Sali'nin stüdyo okumalarındaki özel görüntülerden hazırlanan video klibi NetD Müzik ve Erol Evgin, YouTube kanalından müzikseverlerle buluşturdu.

İkili hem şarkı söylediler hem de eğlendiler. Sözleri Çiğdem Talu’ya, müziği Melih Kibar’a, düzenlemesi İskender Paydaş’a ait. 'Etme Eyleme'nin video klibinde ise Ziynet Sali ve Erol Evgin boy gösterdi.