Ziyaret rekoru kırıldı

Müze ve ören yeri ziyaretinde rekor kırıldı. Müze ve ören yerleri 2019'da 35.048 kez ziyaret edildi. Bir önceki yıla oranla artış 6.751.000...

ZİYARETTE SON 5 YILIN RAKAMLARI

2015: 28.330.000

2016: 17.521.000

2017: 20.450.000

2018: 28.297.000

2019: 35.048.000

Müze ve ören yerlerine gösterilen ilgi müze kart satışını da artırdı.

MÜZE KART SATIŞINDA SON 5 YILIN RAKAMLARI

2015: 865.647

2016: 903.246

2017: 1.065.966

2018: 1.154.024

2019: 1.353.776