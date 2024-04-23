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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı

        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı

        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan kavgada 3 kişiyi darp eden 4'ü çocuk 6 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 23.04.2024 - 01:42 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:42
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        Tekme, tokat ve demir çubukla saldırdılar! 6 kişi yakalandı
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        İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, U.K. (23) ve O.S.'nin (23) 7 kişinin tekme, tokat ve demir çubukla saldırısına uğradığı olayla ilgili 6 şüpheli yakalandı. İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan geniş kapsamlı araştırma sonucunda şüpheli E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ., A.B. ve S.A. bugün yakalandı.

        İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

        İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, Bostanlı Mahallesinde dün meydana gelen kavgada darp edilen 3 şahsın yaşanan tartışma sonucunda bir grup tarafından darp edildiği belirtildi.

        İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada olayın suça sürüklenen çocuklar E.Y., E.S, M.E.T. ve A.İ. ile şüpheliler A.B. ve S.A. tarafından gerçekleştirildiği tespit edildiği kaydedildi.

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        Bu kişilerin yakalandığı, olaya karışan diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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