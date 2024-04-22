El Clasico'da tartışma sürüyor! Real Madrid - Barcelona maçının VAR kayıtları açıklandı

Karşılaşmada Barcelona'nın gol diye itiraz ettiği pozisyonda VAR hakemi Jose Maria Sanchez Martinez'in, "Topun içeriye girdiğine dair net bir kanıtımız yok" ve "Elimizde bir görüntü yok. Lunin'in vücudu, topu görmemize engel oluyor." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.