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        Haberler Spor Futbol İspanya El Clasico'da tartışma sürüyor! Real Madrid - Barcelona maçının VAR kayıtları açıklandı - Futbol Haberleri

        El Clasico'da tartışma sürüyor! Real Madrid - Barcelona maçının VAR kayıtları açıklandı

        İspanya Futbol Federasyonu, Real Madrid - Barcelona arasındaki El Clasico'daki tartışmalı pozisyonun VAR kayıtlarını yayınladı.

        Giriş: 22.04.2024 - 20:10 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:10
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          İspanya La Liga'nın 32. haftasında dev derbi heyecanı yaşandı.

        • 2

          Real Madrid nefesleri kesen El Classico'da konuk ettiği Barcelona'yı 3-2'lik skorla yenerek, şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı.

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          Karşılaşmanın 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon Barcelona cephesini ayağa kaldırmıştı.

        • 4

          Skor 1-1 iken 28. dakikada Lamine Yamal'ın şutunda uzun süre topun çizgiyi geçip geçmediği tartışıldı.

        • 5

          Hakemlerin son kararı topun çizgiyi geçmediği yönünde oldu. Barcelona maçın tekrar edilmesi için federasyona başvuracağını açıkladı.

        • 6

          İspanya Futbol Federasyonu'ndan flaş bir hamle geldi.

        • 7

          Real Madrid ile Barcelona arasındaki El Clasico maçının VAR kayıtları açıklandı.

        • 8

          Karşılaşmada Barcelona'nın gol diye itiraz ettiği pozisyonda VAR hakemi Jose Maria Sanchez Martinez'in, "Topun içeriye girdiğine dair net bir kanıtımız yok" ve "Elimizde bir görüntü yok. Lunin'in vücudu, topu görmemize engel oluyor." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

        • 9

          İŞTE HAKEMLER ARASINDA GEÇEN KONUŞMA

          Hakem Cesar Soto Grando: "Hiç acele etme. Bu çok önemli bir karar. Bekleyebiliriz."

          VAR Hakem: "Altı kameraya baktım. Başka açı yok. Topun içeri girdiğine dair hiçbir kanıt yok."

        • 10

          Hakem Cesar Soto Grando: "S... S.... Açım hiç uygun değildi, göremedim."

          VAR Hakemi: "Kontrol edelim Cesar. Bekle, oyunun başlamasına izin verme!"

        • 11

          Hakem Cesar Soto Grando: "Bekliyoruz. Bekliyoruz. Belki de gol oldu. Kontrol ediyoruz."

          Hakem Cesar Soto Grando: "(Oyuncuların itirazı üzerine) Hayır, hayır gol çizgisi teknolojimiz yok."

        • 12

          VAR Hakemi: "Cesar, Lunin'in eldivenlerine çarptığı temas noktasında duruyoruz. Elimizde net bir kanıt yok. 360 derece inceledik. Çizgiyi geçtiğine dair kanıt yok."

          Hakem Cesar Soto Grando: "Tamam."

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