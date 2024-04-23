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        Haberler Gündem Zeytin bahçesini sürerken dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü - Güncel haberler

        Zeytin bahçesini sürerken dereye devrilen traktörün altında kalarak öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde traktörüyle zeytin bahçesini süren 26 yaşındaki Abdullah Keskin, aracın kontrolden çıkıp dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 01:31 Güncelleme: 23.04.2024 - 01:32
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        Devrilen traktörün altında kalarak öldü
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        Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gökdere Mahallesi’ndeki zeytin bahçelerinin bulunduğu dağlık bölgede meydana geldi.

        Çiftçilik yapan Abdullah Keskin, traktörüyle zeytin bahçesini sürmek için evden ayrıldı. Aradan saatler geçmesine rağmen Keskin’e ulaşamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine zeytinlik bahçesine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen ekipler, Keskin’in traktörünün bahçenin yakınındaki dereye devrildiğini gördü. Kaza sonrası traktörün altında kalan Keskin, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu Keskin’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Keskin’in cenazesi Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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