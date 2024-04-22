Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, döner kesti

Ziyaretin ardından konuşan Steinmeier, pek çok hikayenin bu tren istasyonunda başladığını belirterek, "Bugün ülkemizde yaklaşık 3 milyon Türk kökenli insan yaşıyor ve toplumumuzu şekillendirmeye ve biçimlendirmeye yardımcı oluyor. Ülkemizin inşasına yardımcı oldular, ülkemizi güçlü kıldılar ve toplumumuzun kalbinde yer aldılar. Türkiye'ye gerçekleştirdiğim bu seyahatte bize eşlik eden konuklar buna örnek oldu. Bu tren istasyonu, iki ülke arasındaki yakın bağı simgelemektedir. Alman mimar August Jachmund tarafından tasarlanan gar, Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Orient Express'in son durağıydı" diye konuştu.