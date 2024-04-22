45+2' Fred, 80' İrfan Can Kahveci | 57' Koita

STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 20.00

YAYIN: beIN Sports 1

Sivasspor'un 13. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj

İsmail Kartal'ın öğrencileri haftaya 85 puanla giriyor. Bülent Uygun'un takımı Ems Yapı Sivasspor'un ise ligde 44 puanı bulunuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.