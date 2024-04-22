Arda Güler'den Real Madridli futbolculara mangal ziyafeti

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Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de istediği süreleri bulamamasına rağmen neşesinden bir şey kaybetmiyor.

İspanyol ekibinin en sevimli isimlerinden biri olan Arda Güler, Madrid'deki evinde takım arkadaşlarına mangal keyfi ve kebap ziyafeti sundu.

İstanbul'dan gelen ünlü aşçıların da yardımıyla Real Madrid'in dünya yıldızlarına sıra dışı bir gün yaşattı. Arda Güler, yemekler yendikten sonra arkadaşlarına halay da çektirdi.

La Liga'nın 32'nci haftasında oynanan El Classico'da Barcelona'yı 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan Real Madrid'de Federico Valverde ve Brahim Diaz, Arda Güler'in evindeki mangal partisine hayran kaldı. Buluşmada Arda Güler'in ailesi ve yakınları da yer aldı.