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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti.

AA'da yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu"nun açılışını, "Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz." diyerek yaptı.

Kurtulmuş'un oturumu açmasının ardından İstiklal Marşı okundu. TBMM'nin, Milli Mücadele'yi vererek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran bir meclis olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bu özelliğiyle TBMM'nin, hem Milli Mücadele devam ederken ülkenin kurtuluşu için karargah görevi gördüğüne hem de milli iradenin tecelligahı olma özelliğini kazanan ve devlet kuran ender meclislerden biri olduğuna dikkati çekti.

Genel Kurul Salonu'nda ağırladıkları çocuklara işaret eden Numan Kurtulmuş, "'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturu altında inşallah aranızdan çok sayıda evladımızın gelecekte bu Meclis çatısı altında ülkeyi yöneteceğini biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu. Meclis Başkanı Kurtulmuş, başta Cumhuriyet'in kurucusu ve TBMM'nin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Birinci Meclis'in tüm kahramanlarını saygıyla yad etti.

TBMM'nin kuruluşunun, sadece siyasi bir hatırlamanın ötesinde, geleceğe ait umutların tekrarlandığı bir gün olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Onun için bir tarafta '23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı' diyoruz ama devam ediyoruz. Çocuk Bayramı aynı zamanda. Böylesine önemli bir günü çocuklarına armağan etmiş olan bir milletin evlatlarıyız. Türkiye'nin bu anlamda geleceği olan sizlersiniz. Sizlere olan güvenimiz, çocuklarımıza bağladığımız ümitlerimiz, 23 Nisan törenlerinde bir kere daha tecelli ediyor." değerlendirmelerinde bulundu. "SONRAKİ NESİLLERE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE'Yİ DEVRETMENİZİ TEMENNİ EDİYORUM" TBMM Başkanı Kurtulmuş, dünyanın birçok yerinde çocuk bayramı kutlanırken, birçok yerindeki çocukların durumunun ise içler acısı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksullukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle, savaşlarla inim inip inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde, artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazze'deki çocukları, hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor; onlara Cenabıallah'tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı, bu anlamda dünyanın geleceği olduğu günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün ağır yükünü o cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş bir şekilde dünyayı daha ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz."

6 Şubat depremleri dolayısıyla geçen yıl çok görkemli bir şekilde kutlanamayan 23 Nisan törenlerinin, bu yıl TBMM çatısı altında bir hafta süreyle kutlanacağını anlatan Kurtulmuş, bu anlamda Milli Egemenlik Haftası dolayısıyla güzel etkinliklerin sergilendiğini, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor bakanlıkları, TÜBİTAK ve diğer kuruluşların gerçekleştirdiği programlar çerçevesinde Türkiye'nin dört bir tarafından gelen başarılı öğrencileri TBMM'ye davet ettiklerini söyledi. Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum." "OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLMİŞTİR" TBMM Başkanı Kurtulmuş, çocuk özel oturumu başkanlık divanı için seçim yapılacağını belirterek, verilen önergeyi okuttu. Kurtulmuş, önergeyi, milletvekili sıralarında oturan çocukların oylamasına sundu. Önergeye "hayır" oyu veren çocukların olması Genel Kurul Salonu'nda gülüşmelere neden oldu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, esprili şekilde önergenin oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildiğini söyledi. Kabul edilen önerge doğrultusunda TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulu başkanlık koltuğunu 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan'a devretti. Başkanlık Divanı'ndaki katip üye koltuklarına 4. sınıf öğrencileri Defne Dadakoğlu ile Mehmet Ömür Bakan oturdu. "AZİZ MİLLETİMİZİN NİCE GENÇLERİ ÜLKEMİZİN UZAY MACERASINI SÜRDÜRECEK" Aysima Arslan, konuşmasında, bu anlamlı günün, tüm millet ve insanlık için iyiliklere, esenliklere ve güzelliklere vesile olması temennisinde bulundu. Bugünün, TBMM'nin açılışıyla birlikte egemenliğin millete verildiği mutlu bir gün olduğunu dile getiren Arslan, "O günlerde Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki milletimizin nice zorluklarla nasıl da kahramanca mücadele ettiğini ve hangi güç durumlara göğüs gererek bize bu aziz vatanı ve milli irademizin sembolü TBMM'yi emanet ettiklerini çok iyi biliyoruz. Bugün milli egemenliğin bayramıdır, kutlu olsun." diye konuştu. Arslan, bugünün, bağımsızlığın, hürriyetin ve çocukların bayramı olduğunu belirterek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Aysima Arslan, milli egemenlik bilinciyle dopdolu oldukları bugünü, çocuklara bayram olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan şükranlarını, Türkiye'ye olan sevgileri, çalışkanlıkları ve yüksek hedeflere odaklanışlarıyla göstereceklerini söyledi. Arslan, "Türk çocukları olarak tüm dünya çocukları için de barış ve esenlikler diliyoruz. Dün ve bugün vatan için canını feda etmiş, başta Cumhuriyetimizin kurucusu olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükranla ve saygıyla anıyoruz. Onlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kuranlar, onun aziz Meclisi'nin gök kubbemiz altında açılışına şahit olanlardır. Bugün, onların mirasına layık olmak ve gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye bırakmak için çalışmak, her Türk evladının görevidir." ifadesini kullandı. Cumhuriyet'in yüzüncü yılında insanlı ilk uzay yolculuğunun gerçekleştirildiğini de anımsatan Arslan, bu adımın, geleceğin teminatı olan çocukların hayallerini, uzayın sonsuz derinliklerine kadar taşıyabilecek bir fırsat sunduğunu belirtti. Bu fırsatı sunanlara, ülke çocukları adına minnettar olduğunu söyleyen Arslan, "Bu girişimin ilk olduğunun farkında olduğum kadar, son olmadığına olan inancım da tamdır. Aziz milletimizin nice gençleri devletimizin açtığı bu ufukta ülkemizin uzay macerasını sürdürecektir. Türkiye'nin geleceği için umut dolu adımlarla ilerlemeye devam edelim." sözlerini sarf etti. Arslan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tüm millete ve insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Çocuk özel oturumunda, Ekrem Çınarel, Öyküsu Yılmaz, Bengisu Yıldız ve Osman Eymen Karaoğulları kürsüden konuştular. Aysima Arslan, daha sonra TBMM çocuk özel oturumu bildirisini okutarak, oylamaya sundu. Bildirinin kabul edildiğini söyleyen Arslan, bildiri metninin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulacağını ve Meclisin resmi internet sitesinde yer alacağını vurguladı. Arslan daha sonra çocuk özel oturumunu kapattı. Özel oturumu, TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile bazı milletvekilleri de izledi. 28 ÜLKEDEN ÇOCUKLARI DA KABUL ETTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki o çocukların, evlatların cılız bedenleri üzerinde maalesef insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır." dedi. Kurtulmuş, TRT 46. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 28 ülkeden Türkiye'ye gelen dünya çocuklarını TBMM Tören Salonu'nda kabul etti.

Törende konuşan Kurtulmuş, 23 Nisan'ın, dünyanın tek çocuk bayramı olduğunu hatırlatarak, etkinlikler için Türkiye'ye ve TBMM'ye gelen tüm çocuklara "Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz." dedi. TBMM'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran meclis olduğunu belirten Kurtulmuş, henüz Milli Mücadele yıllarında bir taraftan bağımsızlık mücadelesi verilirken diğer taraftan da yeni Cumhuriyet'in kurulması için büyük gayret sarf edildiğini anlattı. Kurtulmuş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan büyük mücadelenin, seferberlik ruhuyla başarıya eriştiğini, ardından Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulduğunu vurguladı.

TBMM'nin açılması ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulmasıyla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyaya armağan edildiğini ifade eden Kurtulmuş, böylece sadece elde edilen ulusal bağımsızlık meselesi değil, aynı zamanda geleceğe ilişkin hedeflerin de ortaya konulduğunu söyledi. REKLAM Dünyanın ve ülkelerin geleceğinin çocuklar olduğunu; özgür, fikri hür, vicdanı hür bir şekilde yetişmiş çocukların daha güzel bir dünya kuracağının aşikar olduğunu aktaran Kurtulmuş, TBMM'nin hem 23 Nisan'ı kutlaması hem de Meclis’in bünyesinde bunun bir çocuk şenliğine dönüştürülmesinin önemli olduğu belirtti.

GAZZE AÇIKLAMASI Bugün bir taraftan çocuklara dünyanın, ülkelerin, milletlerin geleceği gözüyle bakarken diğer yandan da dünyanın hemen hemen her tarafında çocukların büyük zorluklar içerisinde yaşadığının bilincinde olduklarının altını çizen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünyanın yaşadığı, insanlık tarihinin en zor dönemlerinden birisinin en ağır yükü ne yazık ki dünya çocuklarının o zayıf omuzlarının üzerinde taşınmaktadır. Artık tamamen açık bir cezaevi olmanın ötesinde açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'deki o çocukların, evlatların cılız bedenleri üzerinde maalesef insanlığın en ağır yükü taşınmaktadır. Başta Filistinli çocuklar olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki çocukların yaşadıkları bu zorluklara bir kere daha Ankara'dan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dikkat çekmeyi bir vazife olarak telakki ediyoruz."

REKLAM "FİLİSTİN'DE HAYATTAN KOPARILAN HER ÇOCUKLA BİRLİKTE İNSANLIK DA ÖLÜYOR" Dünyanın dört bir tarafında yoksulluklarla, yokluklarla, baskılarla, kuşatma ve işgallerle mücadele eden, hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kötülük ne kadar güçlü olursa olsun, iyilik her zaman kötülükten çok daha güçlüdür. Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık, çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor. Sizin varlığınız, neşeniz, her şeye rağmen hayattan kopmayan bu insani duruşunuz, sizin hayallerinizi süsleyen gelecek duygularınız; refah, huzur, barış ve esenlik içerisinde bir dünya kurulabilmesi için bizleri de umutlandırıyor. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar bizim evlatlarımızdır. Rengi, ana dili, yaşadığı şartlar ne olursa olsun dünyadaki bütün çocuklar insanlık ailesinin bir ferdidir. Bu insanlık ailesinin siz değerli fertlerini bir kere daha Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum."

REKLAM Çocuklara, "Ümitvar olunuz, güçlü olunuz, ayakta durmak için dünyanın her tarafında dünya çocukları için dua eden, iyi niyetle onlar için çabalayan milyonlarca insanın varlığından da hiç şüphe etmeyiniz." mesajını veren Kurtulmuş, şunları kaydetti: "İnşallah bu insanların gayretleriyle ve hepsinden önemlisi sizin güçlü bir şekilde yetişerek, geleceğe doğru güçlü bir şekilde yol alarak daha iyi, daha güzel, daha aydınlık bir dünyayı kuracağımızdan eminim. Hepinize üstün başarılar, ülkelerinizde ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte huzur içerisinde güzel bir ömür, güzel bir hayat diliyorum. Ümit ederim ki her biriniz dilediğiniz alanlarda başarılı olursunuz, iyi eğitimler alırsınız ve meslek hayatlarınızda da güçlü birer bireyler olarak yolunuza devam edersiniz. Ne mutlu dünya çocuklarının neşe içerisinde güldüğü, neşe içerisinde hareket ettiği, huzur içerisinde yaşadığı, herkesin yarınından emin olarak beraber yaşadığı bir dünyayı kurabilme mücadelesinde olanlara diyorum."

"FİLİSTİNLİ ÇOCUKLARIN ACISI BİTMEK BİLMİYOR" Törende, onur konuğu olarak davet edilen Filistinli 12 yaşındaki Laya Abdulnaser Naser Abuzeineh de Türkiye'yi "ikinci ülkesi" olarak gördüğünü belirterek, Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Abuzeineh, dünyanın tüm çocuklar için güvenli bir yer olmasını diledi. REKLAM TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a da teşekkür eden Abuzeineh, "Sesimizin duyulması ve Filistinli çocukların durumu konusunda farkındalık yaratılması için her türlü çabayı gösterdiğiniz için Filistinli çocuklar adına sizlere kalbimden teşekkürlerimi sunuyorum. Kararlı duruşununuz için teşekkür ederiz." diye konuştu. Filistinli çocukların diğer çocukların aksine uluslararası haklardan izole, bu haklardan yoksun bir şekilde yaşadığını vurgulayan Abuzeineh, şunları söyledi: "Filistin halkının çocukları diğer çocuklara benzemiyorlar. Kuşatmanın, açlığın acısını yaşıyorlar. Filistinli çocukların acısı bitmek bilmiyor. En çok acı çeken Gazzeli çocuklardır. Yavaş yavaş hayallerini ve ruhlarını dağıtan zorlu bir hayat yaşıyorlar. Adeta büyük bir hapishaneye sıkışıp kalmışlar. Buradan tüm Filistinli erkek ve kızlara selamlarımızı gönderiyoruz. Allah'ın izniyle Filistinli bir çocuğun gülümsemesiyle geleceğin parlak, hayallerin gerçek olduğunu söyleyeceğiz. Filistinli çocuklar kuşatmayı yaşadılar, bombalarla karşılaştılar, ülkelerine tutunmayı öğrendiler, özgürleşmeye doğru ilerlediler. Aziz Kudüs'ümüzün minarelerine Filistin bayrağı çekilmesine öncülük ediyoruz." Törende TBMM Başkanı Kurtulmuş, Arnavutluk, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Estonya, Filistin, Gagauz Özerk Yeri, Güney Afrika, Gürcistan, Irak, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuzey Makedonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Özbekistan, Pakistan, Sırbistan, Tacikistan, Türkmenistan, Ukrayna ve Venezuela'dan gelen çocuklara hediyeler verdi. Ayrıca çocuklar da TBMM Başkanı Kurtulmuş'a ülkelerinden getirdikleri geleneksel hediyeleri takdim etti. Filistinli çocuklar Kurtulmuş'a Filistin bayrağı ve atkısını verdi. Törenin ardından Kurtulmuş, yöresel kıyafetleriyle Meclis'e gelen çocuklarla Şeref Kapısı merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. Programa TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile TRT Genel Sekreteri İbrahim Keleş de katıldı.