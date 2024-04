23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen TBMM çocuk özel oturumunu, 6. sınıf öğrencisi Aysima Arslan yönetti.

AA'da yer alan habere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "TBMM 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu"nun açılışını, "Sevgili çocuklar, geleceğin değerli milletvekilleri, hepiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoş geldiniz. Sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Genel Kurul Salonu'nda ağırlamak bizler için de çok büyük bir onur, çok büyük bir neşe. Neşenizle, gelecek umutlarınızla Meclisimize şeref verdiniz." diyerek yaptı.

"Dünyanın birçok yerinde açlıkla, yoklukla, yoksullukla, kıtlıkla, baskılarla, zulümlerle, savaşlarla inim inip inleyen evlatlarımızın olduğunu biliyoruz. İnsanlık ailesinin değerli fertleri olan ve insanlığın geleceğinin teminatı olan gençlerin içinde bulunduğu bu acı duruma fevkalade ciddi bir şekilde üzülüyor, kaygı duyuyoruz. Her şeyden önce açık bir cezaevi olmanın çok ötesinde, artık açık bir kabristana dönmüş olan Gazze'deki çocukları, hep beraber Türkiye'nin çocuklarıyla birlikte rahmetle, minnetle hatırlıyor; onlara Cenabıallah'tan yardım diliyoruz. Çocukların güldüğü, neşeyle hayata bağlandığı, bu anlamda dünyanın geleceği olduğu günlerin yakın olmasını temenni ediyoruz. Dünyanın birçok yerindeki acıların timsali bu genç evlatlarımızın, çocuklarımızın ne yazık ki insanlığın bütün ağır yükünü o cılız omuzlarında taşımak zorunda kaldığını üzüntüyle takip ediyoruz. Türkiye'de ve dünyanın her yerinde çocukların başı dik, onurlu, iyi eğitim almış, iyi hayat standartlarına kavuşmuş bir şekilde dünyayı daha ileri bir noktaya götürmelerini, taşımalarını temenni ediyoruz."

"Türkiye Yüzyılı olarak önümüze milli bir hedef olarak koyduğumuz Cumhuriyetimizin ikinci asrında bilimde, teknolojide, sanatta, sporda, eğitimde, her alanda çok güçlü, dünya çapında parmakla gösterilen gençlerin sizlerin aranızdan çıkacağına adım kadar eminim. Bu anlamda her birinize ayrı ayrı başarılar, mutluluklar diliyorum. İnşallah sizin yönettiğiniz, aranızdan birçoğunun bu Meclisin içerisinde olduğu önümüzdeki on yılların Türkiye'sinin çok daha güçlü ve müreffeh olmasını temenni ediyorum. Cumhuriyet'in üçüncü asrına geldiğinizde sizden sonraki nesillere, çok daha güçlü bir Türkiye'yi devretmenizi temenni ediyorum."

"FİLİSTİN'DE HAYATTAN KOPARILAN HER ÇOCUKLA BİRLİKTE İNSANLIK DA ÖLÜYOR"

Dünyanın dört bir tarafında yoksulluklarla, yokluklarla, baskılarla, kuşatma ve işgallerle mücadele eden, hayattan koparılan, hayata dair umutları yok edilen çocukların var olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kötülük ne kadar güçlü olursa olsun, iyilik her zaman kötülükten çok daha güçlüdür. Bugün Filistin'de hayattan koparılan her çocukla birlikte bizler de ölüyor, insanlık da ölüyor. Ama her Filistinli çocuğun ahıyla birlikte zalimler de sarsılıyor ve zalimlerin gücüne rağmen insanlık, çocukların üzerinde yeni bir geleceği kurmak için umutla ileriye doğru atılıyor. Sizin varlığınız, neşeniz, her şeye rağmen hayattan kopmayan bu insani duruşunuz, sizin hayallerinizi süsleyen gelecek duygularınız; refah, huzur, barış ve esenlik içerisinde bir dünya kurulabilmesi için bizleri de umutlandırıyor. Bu anlamda dünyanın neresinde olursa olsun bütün çocuklar bizim evlatlarımızdır. Rengi, ana dili, yaşadığı şartlar ne olursa olsun dünyadaki bütün çocuklar insanlık ailesinin bir ferdidir. Bu insanlık ailesinin siz değerli fertlerini bir kere daha Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum."