Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşayan 62 yaşındaki Ziya Altay, 12 metrekarelik iş yerinde saat tamir ederek mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.
Babasının yönlendirmesiyle 1971'de 11 yaşındayken bir ustanın yanında mesleğe adım atan Altay, 1981 yılında kendi iş yerini açtı.
Çevresinde "Saatçi Ziya" olarak bilinen Altay, 41 yıldır 12 metrekarelik iş yerinde mesleğini sürdürüyor.
"USTAMIN BENDE EMEĞİ BÜYÜK"
Ziya Altay, AA muhabirine, 10 yıl ustasının yanında çalıştıktan sonra kendi iş yerinde mesleğini sürdürdüğünü söyledi.
Zor zamanlardan geçtiğini, bugün işlerinin iyi olduğunu belirten Altay, "İnsanı sadece zanaat sahibi yapmak değil, kalifiye bir eleman olarak topluma yetiştirmek de önemli. Ben ahlaklı bir saatçi olmadıktan sonra ustam beni yetiştirse ne olacak? Bana ahlakı da öğretecek ki benim yaptığım sanatın değeri olacak, ustam da hayır alacak." diye konuştu.
Altay, günümüzde mesleğe ilginin azaldığını dile getirerek, "Eskiden herkes işinin başına gelir, besmeleyle başlar, az kazanır, şükreder, 'Bereket versin.' derdi. Eski günlerde bu işlerin çok daha tadı vardı. Azdı ama özdü, tatlıydı. Komşuluk ilişkileri çok güzeldi." ifadelerini kullandı.
Mesleğini severek yaptığını aktararak, "Ustamın bende emeği büyük." dedi.
TANPINAR'IN DAMGA ROMANI: SAATLERİ AYARLAMA ENSTİTÜSÜ
Saatleri Ayarlama Enstitüsü, ironik sosyal roman tarzında Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından kaleme alınan bir eser. Türk modernleşme projesinin yirminci yüzyılın ilk yarısında Türk toplumu tarafından nasıl algılandığının sembolik bir eleştirisi olmasından dolayı önemli bir roman. Konu olarak saat tutkusu olan Hayri İrdal ile Halit Ayarcı’nın kurduğu Saatleri Ayarlama Enstitüsü etrafında şekillenen olaylar ve kahramanların sıra dışı, ironik yaşamlarını işleniyor. Romanın merkezinde saat ve saatlere ayar yapmak işlevi önemli bir yer tutuyor...
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