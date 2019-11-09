"Çocuklarımız deneme tahtası değil"

09 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Habertürk’te Burası Haftasonu programında Oylum Talu’nun sorularını yanıtladı. Aksaray’da otizmli çocukların yuhalandığı okul ile ilgili soru üzerine Bakan Selçuk, “Tekil bir olay olarak görmemiz doğru olmaz. Bir bakış açısı olarak, bir kültür öğesi olarak çocuklarımıza nasıl yaklaştığımızın göstergesi olarak bütünsel bir anlam taşıyor. Bir taraftan farkındalık için bir fırsat” dedi.
“ÖZEL EĞİTİM VERDİK”
Alınması gereken tedbirler üzerinde hassasiyetle durduklarını kaydeden Selçuk, “Birkaç hafta öncesinde de bu konularla ilgili uluslararası uzmanlarla, finansal boyutuyla ilgili uzmanlarla çalışmalarımız devam ederken bu olay gündeme geldi. Bu konuda Türkiye’nin genel durumuna bakıp nerede ihtiyacımız var, insan kaynakları açısından ne yapmamız gerekiyor üzerinde duruyoruz. Rehber öğretmenlerimize bu konuda özel eğitimler verdik. Kendi bulundukları illerde öğretmenlerin eğitimleri ile ilgili çalışmalara devam ediliyor” diye konuştu.
“ALTYAPI OLMADAN OLMAZ”
Teknolojinin hayatımıza daha fazla gireceğini 2030’ların sonuna doğru ‘tekillik çağı’nın geleceğini kaydeden Selçuk, “2023 eğitim vizyonu belgesi zamanın ruhu anlamında bir değişimi gerekli kılıyor” dedi. Müfredattan ve öğretmenlerin yetiştirilme biçimine kadar dönüşüme ihtiyaç olduğunu kaydeden Selçuk, “Altyapı kurulmadan bir şey yapmamak lazım. Bu ülkenin çocukları deneme tahtası değil” ifadelerini kullandı.
“SORU ÇÖZEBİLİRLER AMA…”
Çocuklara dünyadaki akranlarıyla rekabet edebilecekleri bir eğitim getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Selçuk, okul öncesinden başlayıp ilköğretimde tecrübeye dayalı bir metodoloji geliştirileceğini söyledi. Çocukların bir odaya kapanarak soru çözmelerinin doğru bir yol olmadığının altını çizen Bakan, “Soru çözebilirler ama sorun çözemezler. Çocuklar misafir geliyor çıkmıyorlar, düğün oluyor gitmiyorlar… Toplumun değerlerini edinme süreci de baltalanıyor. Eğitim sistemi insan yetiştirmekten sınava hazırlama yöntemine dönüşüyor. Bir vade gerektiriyor. Hem zaman olarak hem finans olarak. Altyapısını kurarak. Hazırlıkları tamamlamak gerekiyor. Öğretmenle ilgili, içerikle ilgili çalışmalar gerekiyor. Bütün bunları yaparken eğitimin ekonomi ile doğrudan ilgili kurum olarak görmekte fayda var. Yapmak istediğimiz çocukların sosyal duygusal becerilerini de yükseltmek. Okul başarısı hayat başarasının küçük bir kısmı. “
İHTİYACA GÖRE KONTENJAN
Öğretmen atamalarıyla ilgili hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini kaydeden Bakan Selçuk, eğitim fakültelerinde kontenjanların ihtiyaca göre belirlenmesi yönünde çalışmaların yapıldığını söyledi.
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