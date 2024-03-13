Zirvenin adı değişmedi: 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, reyting rekorları kıran dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dün akşam ekranlara gelen yeni bölümüyle adını yine zirveye yazdırdı. Milyonları ekrana kilitleyen dizi, heyecan dolu yeni bölümüyle tüm kategorilerde birinci olarak salı akşamına damgasını vurdu.

Yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin gönlünde taht kuran dizi, yeni bölümüyle de sosyal medyanın gündemine oturdu. İzleyicilerin birbirinden güzel yorumlar yağdırdığı #Bahar etiketi 9 saat 45 dakika TT listesinde yer alırken, dünya gündeminde de 1 saat 45 dakika TT listesinde kaldı. Ayrıca dizinin karakterlerinden Aziz Uras 10 saat, Rengin 5 saat 30 dakika, Seren 4 saat 5 dakika, Doruk 2 saat 5 dakika ve Evren 1 saat 25 dakika boyunca TT listesinde gündem konusu oldu.

‘BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?’IN BEŞİNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bahar'ın Cihan’a müdahale ederken yaşadığı talihsizlik Timur'u endişelendirdi. Timur’un yaşadığı bu küçük kazadan sonra Bahar’ı kucaklaması asistanlar arasında dedikoduya neden oldu. Bileklik meselesiyle de aralarındaki ipler iyice gerilen Timur ve Rengin, karşı karşıya geldi.

Bahar gördüklerine dayanamadı!

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Seren’in şikayetinden sonra Reha’dan fırça yiyen Bahar, kendinden şüphe etmeye başladı. Cihan’ın görüntülerinin basına sızmasından da Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verdi. Bahar’ın bu zorlu anında en büyük destekçisi oğlu Aziz Uras oldu ve annesini şikayet eden Seren’le ilişkisinde ipler kopma noktasına geldi. İkilinin konuşmasına kulak şahidi olan Bahar, bu tartışmaya sebep olduğu için kendini suçlu hissetti ve Aziz Uras’ın diğer asistanlarla arkadaşlık dinamiğinin bozulduğunu fark etti. Hastanede yaşanan gerginlikler eve de taşınca Timur, fırsattan istifade Bahar’ı asistanlığa ara vermesi için ikna etmeye çalıştı. Diğer yandan Bahar’ın geçmişte asistanlığı bırakma sebepleri de gün yüzüne çıktı. Hayatında ilk defa bir kadına sesini yükselttiği için çok üzgün olan Aziz Uras’ın yolu, Evren’le kesişti ve birlikte eğlenceli bir gün geçirip dertleştiler. Hastaneye motorla birlikte gelen Evren ve Aziz Uras’ı gören Timur, çok bozuldu.

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Herkes, Bahar’ın kalp krizi geçiren Cihan Taşkeski karşısında zorlu anlar yaşayacağını düşünürken, Cihan’ın ona teşekkür etmesiyle şaşkına döndü. Bahar, Cihan sınavını da başarıyla atlatınca; Rengin, onu pes ettirmek için hastaneye gelen yeni vaka Zarife’nin takibi için görevlendirdi. Tutuklu bir hasta olan Zarife’yle ilgilenen Bahar, görevli polisten Zarife’nin kelepçesini gevşetmesini rica etti. Bunu fırsat bilen Zarife kelepçesinden kurtulup kaçınca, Bahar’ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Rengin, Zarife’nin kaçmasından Bahar’ı sorumlu tutarken, Bahar üst üste yaşadığı tüm olumsuzluklar yüzünden kendini yetersiz hissetmeye başladı.

Diğer yandan Umay’a İngiltere’deki kurs için yasak aşk temalı bir portfolyo hazırlayacağını söyleyen Parla, annesi Rengin ve Timur’un fotoğraflarından oluşan bir kolaj hazırladı. Üzerine “Bahar” yazdığı bir zarfa koyup “Annen için yaptım,” diyerek Umay’a verdi. Bahar'ın hastaneye gelişiyle hem Seren hem Doruk'la ilişkisi sınanan Aziz Uras, Doruk’un Bahar’ı yemeğe çıkarmak istediğini duyunca kendine hakim olamadı ve Doruk’la kavgaya tutuştu. Timur da bütün bu olaylardan Bahar’ı sorumlu tutunca, Bahar istifa etmeye karar verdi…

İşte final sahnesi:

Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...