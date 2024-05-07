Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman? ZTK yarı final maç programı
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı final rövanş maçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü Beşiktaş ile 0-0 berabere kalırken, Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü 3-2 mağlup etmişti. Yarı final rövanş mücadelesinde rakibini eleyen takım, Türkiye Kupası'nda adını finale yazdıracak. İşte ZTK yarı final maç programı...
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Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçları için geri sayım başladı. Yarı final rövanş mücadelerinin tamamlanmasının ardından finalde rakibini üstünlük sağlayan takım Türkiye Kupası'nın sahibi olacak. Peki, "Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçları ne zaman, saat kaçta? ZTK yarı final maçları hangi kanalda?" İşte ZTK yarı final rövanş maçları...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL RÖVANŞ MAÇLARI NE ZAMAN?
7 Mayıs 20.30'da Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçı oynanacak. Maç ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak
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8 Mayıs 20.30'da Karagümrük-Trabzonspor maçı ise oynanacak. Mücadele A Spor'da yayınlanacak.
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ZTK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs 2024 tarihinde oynanacak
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