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        Haberler Televizyon Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş başladı. Mavi ve kırmızı takım haftanın son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geliyor. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip, haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 7 Mayıs 2024 Survivor All Star dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme potasına giden son yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 20:50 Güncelleme: 07.05.2024 - 20:50
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        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da eleme potası şekilleniyor. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Mayıs 2024 Salı Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR'DA HAFTANIN 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor'da haftanın dördüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın dördüncü eleme adayını belirleyecek. Dördüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Eleme potasına giden yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 3

          7 MAYIS 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

          Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          YUNUS EMRE

          BATUHAN

          SERCAN

        • 5

          SURVİVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM

          MAVİ TAKIM

          Ogeday

          Furkan Kızılay

          Batuhan

          Seda

          Damla Can

          Merve

        • 6

          KIRMIZI TAKIM

          Özgür

          Aleyna

          Yunus Emre

          Sercan

          Nagihan

          Nefise Karatay

          Hilmicem

          Avatar Atakan

        • 7

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da Yasin adaya veda eden son isim oldu.

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