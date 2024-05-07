Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. İki takım haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için parkura çıkıyor. Survivor'da eleme potası şekilleniyor. Peki, "Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 7 Mayıs 2024 Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte 7 Mayıs 2024 Salı Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...