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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarının programı açıklandı

        TFF, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programını açıkladı. Beşiktaş-Ankaragücü mücadelesi 7 Mayıs Salı günü, Fatih Karagümrük-Trabzonspor karşılaşması ise 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 13:22 Güncelleme: 19.04.2024 - 13:22
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        Kupada yarı final rövanş programı açıklandı
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        Futbolda Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçlarının programı belirlendi.

        Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre finalistlerin belli olacağı maçların programı şöyle:

        7 Mayıs Salı:

        20.30 Beşiktaş-MKE Ankaragücü (Tüpraş)

        8 Mayıs Çarşamba:

        20.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

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