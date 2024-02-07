Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları ne zaman? İşte ZTK maç fikstürü
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda maçların programı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Kupada fikstür, dün ve bugün oynanan 4 maçla şekillenmeye başladı. Alınan sonuçlarla birlikte üst tur heyecanının daha artmasıyla Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maç programı da merak edilmeye başlandı. İşte detaylar..
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda, dün oynanan maçlarla birlikte çeyrek finale yükselen 3 takım belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, takımlar tek maç eleme usulüne göre üst tura yükseliyor. Toplamda 8 takımın karşılaştığı son 16 turunda, 7-8 Şubat takviminde 5 maç daha oynanacak.
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7- 8 Şubat Ziraat Türkiye kupası son 16 turu maçları şu şekilde:
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor (BD Grup 4 Eylül)
17.30 RAMS Başakşehir-Atakaş Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
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8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor (Eryaman)
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)
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SONUÇLANAN MÜSABAKALAR
Fatih Karagümrük 2-1 Samsunspor
MKE Ankaragücü 5-1 24Erzincanspor
Galatasaray 4-2 Bandırmaspor