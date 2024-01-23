Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazandı. Peki, "Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte ZTK son 16 turu maçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...