Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        54
        Galatasaray
        GS
        54
        Trabzonspor
        TS
        37
        Beşiktaş
        BJK
        35
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        32
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        30
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        30
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        29
        Kasımpaşa
        KSM
        29
        Rams Başakşehir
        İBFK
        27
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        26
        MKE Ankaragücü
        MKE
        25
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        25
        Gaziantep FK
        GFK
        22
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        22
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        21
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        21
        Tümosan Konyaspor
        KON
        20
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        19
        İstanbulspor
        İST
        10
        Haberler Spor Futbol Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman? - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?

        Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Eşleşmeler kadar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih de sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ve ZTK son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2024 - 00:02 Güncelleme: 23.01.2024 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazandı. Peki, "Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte ZTK son 16 turu maçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

          Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.

        • 3

          Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

          Sivasspor-Konyaspor

          Başakşehir-Hatayspor

          Gençlerbirliği-Trabzonspor

          Antalyaspor-Beşiktaş

        • 5

          Karagümrük-Samsunspor

          Ankaragücü-24Erzincanspor

          Galatasaray-Bandırmaspor

          Gaziantep FK - Fenerbahçe

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        İsrail'den Hamas'a ateşkes teklifi
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Bakasetas resmen Panathinaikos'ta
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Sincan-Uygur'da 7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        Bakan Yerlikaya'dan cansız bedenlerle ilgili açıklama
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        DSÖ'den X hastalığı uyarısı!
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        10 kişiyi bıçaklayan saldırgan yakalandı
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        8 yaşındaki çocuk metrelerce savruldu
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde karar!
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Almanya aşırı sağ partisi AfD'den "Dexit" vaadi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Fransa lideri Macron'un 'milliyetçi' ekseni
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Habertürk Anasayfa