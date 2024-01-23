Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Kupası son 16 turu maçları ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Kura çekiminin ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu. Eşleşmeler kadar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih de sporseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri ve ZTK son 16 turu maçlarının oynanacağı tarih...
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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın rakipleri netlik kazandı. Peki, "Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları ne zaman, saat kaçta?" İşte ZTK son 16 turu maçlarına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları 6, 7 ve 8 Şubat tarihleri arasında oynanacak.
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları A Spor'da canlı olarak yayınlanacak.
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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
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Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-24Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe