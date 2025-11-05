Habertürk
Habertürk
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapılacak - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi yapılacak

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 10:16 Güncelleme: 05.11.2025 - 10:16
        Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapılacak
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, yarın yapılacak.

        Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak.

        Kura çekimine 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takımın yanı sıra Trendyol Süper Lig'den 6 ve Trendyol 1. Lig'den 4 ekip daha katılacak.

