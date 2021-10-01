Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.
Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.
Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği
Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor
Serik Belediyespor - Pazarspor
Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu
Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor
Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor
Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor
MKE Ankaragücü - Somaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü
Ankaraspor - İnegölspor
Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü
Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü
Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor
Turgutluspor - Mardin 1969
TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor
Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor
Gençlerbirliği - Pendikspor
Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor
Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor
Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor
Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970
Akhisarspor - Bergama Belediyespor
Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor
Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü
Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü
Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor
Menemenspor - Karşıyaka
Ankara Demirspor - Yomraspor
Bodrumspor - Isparta 32 Spor
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor
Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor
İstanbulspor - Ergene Velimeşespor
Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor
Uşakspor - Nevşehir Belediyespor
Bursaspor - Ceyhanspor
Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor
Eyüpspor - Bucaspor 1928
Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor
Altay - Belediye Derincespor
Sarıyer - Edirnespor
Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor
GZT Giresunspor (BAY)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!