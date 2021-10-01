Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.



Kura çekimi TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp başkanları ve temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Üçüncü Eleme Turu'na Süper Lig'den Adana Demirspor, Altay, Fraport-Tav Antalyaspor, GZT Giresunspor ve Yukatel Kayserispor, TFF 1. Lig'de yer alan 19 takım, TFF 2. Lig'den 38 takım ve ZTK 2. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan TFF 3. Lig'den 25 takım olmak üzere toplam 87 takım katılıyor. Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak olan GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.



Kupada Üçüncü Eleme Turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.



Eşleşmeler şöyle:



Kırşehir Belediyespor - Redoks Darıca Gençlerbirliği



Denizlispor - Gema Polimer Şile Yıldızspor



Serik Belediyespor - Pazarspor



Amed Sportif Faaliyetler - Tarsus İdman Yurdu



Anagold 24Erzincanspor - 52 Orduspor



Fraport TAV Antalyaspor - Diyarbekirspor



Yılport Samsunspor - Karatay Termal 1922 Konyaspor



MKE Ankaragücü - Somaspor



Royal Hastanesi Bandırmaspor - Çankaya Futbol Kulübü



Ankaraspor - İnegölspor



Adana Demirspor - Niğde Anadolu Futbol Kulübü



Adanaspor - Adıyaman Futbol Kulübü



Altınordu - Büyükçekmece Tepecikspor



Turgutluspor - Mardin 1969



TECO Karacabey Belediyespor - Şanlıurfaspor



Sakaryaspor - Karbel Karaköprü Belediyespor



Gençlerbirliği - Pendikspor



Manisa Futbol Kulübü - Fatsa Belediyespor



Yukatel Kayserispor - Artvin Hopaspor



Balıkesirspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor



Bereket Sigorta Ümraniyespor - Kahramanmaraşspor



Ankara Keçiörengücü - Ağrı 1970



Akhisarspor - Bergama Belediyespor



Afjet Afyonspor - Sivas Belediyespor



Eskişehirspor - Iğdır Futbol Kulübü



Kırklarelispor - Osmaniyespor Futbol Kulübü



Silahtaroğlu Vanspor - Zonguldak Kömürspor



Menemenspor - Karşıyaka



Ankara Demirspor - Yomraspor



Bodrumspor - Isparta 32 Spor



Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Nazilli Belediyespor



Hekimoğlu Trabzon - Bitexen Düzcespor



İstanbulspor - Ergene Velimeşespor



Kocaelispor - An Zentrum Bayburt Özel İdarespor



Çorum - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor



Uşakspor - Nevşehir Belediyespor



Bursaspor - Ceyhanspor



Beypiliç Boluspor - Çarşambaspor



Eyüpspor - Bucaspor 1928



Etimesgut Belediyespor - Kahta 02 Spor



Altay - Belediye Derincespor



Sarıyer - Edirnespor



Tuzlaspor - 68 Aksaray Belediyespor



GZT Giresunspor (BAY)