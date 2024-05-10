Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        96
        Fenerbahçe
        FB
        90
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        55
        Beşiktaş
        BJK
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        49
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        42
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        39
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        37
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Gaziantep FK
        GFK
        35
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        34
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        33
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oluyor - Futbol Haberleri

        Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oluyor

        Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü belli olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası finali nerede oynanacak?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat, 13 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak.

        Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) alınan bilgiye göre TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, kupa finalinde mücadele edecek Beşiktaş ve Trabzonspor'un yöneticilerini 13 Mayıs Pazartesi günü istişare toplantısı için davet etti.

        Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile Trabzonspor'un Başkanı Ertuğrul Doğan'ın katılacağı toplantı, TFF'nin Riva'daki merkezinde saat 13.00'te başlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 26 kent için "sarı" alarm! Cumartesiye dikkat!
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        İbrahim Hoca için tek yürek oldular
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        Rusya'dan Ukrayna'ya kara harekatı!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        2 Türk'ten biri ilk peşinde!
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Borrell: 4 ülke Filistin'i tanıyacak
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Mahkemeden kira davaları için emsal karar
        Sağ bek sil baştan!
        Sağ bek sil baştan!
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Sarıyer'deki hayalet binada çalışma yeniden durduruldu
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Batuhan Karadeniz'in eski sevgiliye darp davası başladı! Eski sevgili konuştu!
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Hangi vitamin eksikliği nelere yol açıyor?
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Balonla uçuşta Türkiye zirvede
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Tarihte para yerine kullanılanlara şaşıracaksınız!
        Ali Koç kararını veriyor!
        Ali Koç kararını veriyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Sigarayı bırakmayı kolaylaştıracak 10 yöntem
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        Temmuzda maaş zammı ne olur?
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Trabzon'a ulaştılar! 100 yıllık araçla dünya turu
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Bakan Şimşek: Tasarruf paketini pazartesi açıklayacağız
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Baby Reindeer'ın Martha'sı konuştu!
        Habertürk Anasayfa