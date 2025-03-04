Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri bekleniyor!

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? ZTK çeyrek final kura tarihi ve saati

        Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi tarihi, saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Böylece çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. Çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakipleri kura çekimi ile belli olacak. Geri sayım sürerken taraftarların gündeminde yer alan ''Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?'' soruları TFF'den gelen açıklamayla yanıt buldu. İşte, çeyrek finale yükselen takımlar ile kura tarihi ve saati hakkında bilgiler.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 15:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kuraları ne zaman çekilecek merak ediliyor. Türkiye Kupası'nda grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu. 8 takım adını çeyrek finale yazdırırken gözler kura çekimine çevrildi. TFF'den gelen açıklama ile çeyrek final ve yarı final maçlarının kura çekiminin yapılacağı tarih netlik kazandı. Hangi takımların eşleşeceğini merak eden taraftarlar ise araştırmalarına hız kazandırdı. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final maçları kura çekimi, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

        • 3

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

          Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak kura çekimi, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          SERİ BAŞI OLAN TAKIMLAR

          -Trabzonspor

          -Fenerbahçe

          -Beşiktaş

          -Tümosan Konyaspor

        • 5

          SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

          -İskenderunspor

          -Göztepe

          -Sipay Bodrum FK

          -Galatasaray

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Borsada manipülasyona 17 gözaltı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Şehit polisin katili 16 yıl sonra yakalandı
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Sırbistan Meclisi'nde kavga
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Şampiyonu duyurdular! 1 puan farkla...
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Esad'ın kardeşinin evinin altında kasalarla dolu tüneller bulundu
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Eleştiri okları onlara döndü!
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Otomobil satışları düşmeye devam ediyor
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        Kraliçe, teselliyi Türkiye'de aradı
        355 milyar liralık deprem koruması
        355 milyar liralık deprem koruması
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Soğuklar gidiyor, bahar havası geliyor!
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        100 dolarlık banknotlara Trump resmi konulması için yasa tasarısı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Pentagon'dan "Geçen hafta ne yaptınız?" sorusuna yanıt rehberi
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Eşi ve babası konuştu! Peyzaj mimarı Ece aranıyor!
        Edip Akbayram'a veda
        Edip Akbayram'a veda
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Küresel tehdit! Yetişkinlerin yarısından fazlasını obez olacak
        Habertürk Anasayfa