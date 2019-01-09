09 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Ziraat Bankası'nın 24 aya kadar aylık yüzde 1.10, 60 aya kadar aylık yüzde 1.20 faizle yapılandıracağı kredi kartı düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar belli olmaya başladı.
İLK ŞART TAKİBE DÜŞMEMİŞ OLMAK
Edinilen bilgilere göre yapılandırma her şeyden önce yasal takibe düşmemiş kişiler için yapılacak. Varlık yönetim şirketlerine (VYŞ) gönderilmiş dosyalarda olanlar veya bankanın yasal takip başlattığı kişiler bu olanaktan yararlanamayacak.
ÖDEME KİŞİYE DEĞİL KARTA YAPILACAK
Kartının asgarisini yatıran veya asgarinin üstünde ödeme yapan ancak tümünü ödeyemeyen vatandaşın bu borcu tüketici kredisi verilerek kapatılacak. Ödeme tabii ki kişiye değil direkt kredi kartına yapılıp kart borcu kapatılacak.
ÜSTLENİLEN KART BORCU GELİRE ENDEKSLİ OLACAK
En önemlisi üstlenilen kart borcu gelire endeksli olacak. Diğer borçları ile birlikte kişinin ödeyeceği aylık taksit aylık gelirinin yüzde 75'i kadar olacak. Bu tutar aşılmayacak.
BORCU ÖDENEN KART KAPATILACAK, ZİRAAT YENİ KART İMKANI SAĞLAYACAK
Borcu ödenen kart kapatılacak. Kişinin kart borcu kapatıldıktan sonra kişiye isterse Ziraat Bankası tarafından yeni kredi kartı verilecek. İstemez ise kart verilmeyecek. Ziraat Bankası bu yapılandırmayı yaparken bir zarara uğrayacağını düşünmüyor. Yapılandırmanın ardından bu vatandaşların bankanın diğer ürünlerini kullanmalarıyla yeni müşteri kazanılması hedefleniyor.
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