Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu. Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.

Açıklamada protokolün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.

Protokolde belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.