Ziraat Bankkart-Kedzierzyn-Kozle: 3-2 (MAÇ SONUCU)
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 3 yılın şampiyonu Polonya temsilcisi Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle'yi 3-2 mağlup etti.
Ziraat Bankkart, CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu 2'nci maçında sahasında son 3 yılın şampiyonu Polonya´nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımını 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın oyuncusu ise Ziraat Bankkart´ın ABD´li smaçörü Matt Anderson seçildi.
Şampiyonlar Ligi´nde 2´de 2 yapan Ziraat Bankkart, A Grubu´ndaki üçüncü maçında 12 Aralık´ta deplasmanda Yunanistan´ın Olympiacos takımına konuk olacak.
Salon: Ziraat Bankkart
Hakemler: Eldar Zulfugarov (Azerbaycan), Stefano Cesare (İtalya)
Ziraat Bankkart: Anderson, Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Camejo (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın, Burakhan Tosun, Bennie Tuinstra)
Grupa Azoty: Kaczmarek, Bednorz, Sliwka, David Smith, Gil, Pashitskii (Shoji, Takvam, Wiltenburg)
Setler: 26-24, 25-22, 18-25, 19-25, 15-12
Süre: 133 dakika (33, 31, 25, 25,19)