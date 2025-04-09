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        Haberler Spor Voleybol Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon! - Voleybol Haberleri

        Ziraat Bankkart, CEV Kupası'nda şampiyon!

        Türk voleybolu Avrupa'da bir kez daha tarih yazdı... Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası'nda şampiyon oldu. Finalin ilk ayağında Polonya'da 3-2 yendiği Asseco Resovia'yı Ankara'daki rövanşta bu kez 3-1 mağlup eden Ziraat, Avrupa'nın iki numaralı kupasını tarihinde ilk kez müzesine götürdü.

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        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 20:29 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:56
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        Ziraat Bankkart Avrupa şampiyonu!
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        Ziraat Bankkart, CEV Kupası şampiyonu olarak ülkemizi gururlandırdı. Başkent ekibi, finalde karşılaştığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı iki maçta da mağlup ederek Türkiye'ye voleybolda bir kupa daha kazandırdı.

        Kırmızı-beyazlılar, TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan maçta Resovia'yı 20-25, 25-17, 28-26 ve 25-14'lük setlerle 3-1 mağlup etti. Polonya'daki ilk maçı da 3-2 kazanan Ziraat, tarihinde ilk kez CEV Kupası'nı müzesine götürdü.

        CEV KUPASI İKİNCİ KEZ TÜRKİYE'DE!

        Ziraat Bankkart böylece 2012-2013'te şampiyon olan Halkbank'ın ardından erkekler CEV Kupası'nı kazanan ikinci Türk takımı oldu.

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        Ziraat, 2017-2018'de de CEV Kupası'nda final oynamış ancak Rus ekibi Belogorie Belgorod'a mağlup olarak ikinci sırayı elde etmişti.

        'TEK TAKIM, TEK RÜYA: ŞAMPİYON'

        CEV Kupası finalinde karşılaştığı Polonya ekibi Asseco Resovia'yı yenerek şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, kupasını aldı.

        TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi. Kulüp tarihinin ilk Avrupa kupası şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "tek takım, tek rüya: şampiyon" yazan tişörtler giydi.

        EN DEĞERLİ OYUNCU ANDERSON!

        Rövanş maçını 7'si ace olmak üzere 24 sayıyla tamamlayan Ziraat Bankkart'ın 37 yaşındaki ABD'li smaçörü Matthew Anderson, finallerin en değerli oyuncusu seçildi.

        Ziraat Bankkart oyuncularına madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, kupasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak verdi.

        Geçen yılın şampiyonu Asseco Resovia oyuncuları ise ikincilik madalyalarını, Ziraat Bankası Spor Kulübünün yönetim kurulu üyeleri İlker Met ve Hüseyin Özuysal'dan aldı.

        Ziraat Bankkart oyuncuları ve teknik ekibi büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

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